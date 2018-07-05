上市翌日的基石(01592)，股價隨大市向好，最高見過0.315元，勁彈12.5%，新造0.305元，仍飆高8.93%，成交金額866萬元。
不過，按現價計，基石仍低招股價0.4元約23.8%。
基石於昨日掛牌，上日收報0.28元，遠低招股價0.4元30%。
同樣上市翌日的棠記控股(08305)，股價現比上日升6.6%，造0.26元，但較招股價0.3元，低13.33%。
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不過，按現價計，基石仍低招股價0.4元約23.8%。
基石於昨日掛牌，上日收報0.28元，遠低招股價0.4元30%。
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