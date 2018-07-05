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今日 11:00 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】基石上市翌日曾彈12% 仍低於招股價

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上市翌日的基石(01592)，股價隨大市向好，最高見過0.315元，勁彈12.5%，新造0.305元，仍飆高8.93%，成交金額866萬元。

不過，按現價計，基石仍低招股價0.4元約23.8%。

基石於昨日掛牌，上日收報0.28元，遠低招股價0.4元30%。

同樣上市翌日的棠記控股(08305)，股價現比上日升6.6%，造0.26元，但較招股價0.3元，低13.33%。

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