即巿股評 港股直擊

噚日朝早見恒指又走勢咁下行，去到我lunch time同同事飲茶時，見到酒樓部大電視播新聞台右上角粒數係紅色，報跌370幾點，都真係有理無理將隻恒指Put(11534)掉走，那時輪價大約係0.11元左右，如果用返之前(11534)平均買入價0.1005元計嘅話，賺幅有9.4%；如果Miss咗嘅話都唔緊要，因為喺下晝大約2點40至45分呢段時間，恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)再次出現超賣。

若然噚日你係忙到爆廠嘅話，Miss晒噚日可以收割嘅時機都唔緊要，今朝早坐巴士時經過建行(00939)，咁啱佢門口有個雞乸咁大嘅報價電視，見到紅字(即係跌啦)132點，而(11534)輪價開市報$0.112，呢個位走嘅話都有一成多嘅水位；再無走都唔緊要，依家9點49分，個市跌完又升，升完又跌，現報28200點，跌40點，日線圖上嗰條「下降通道」仍然健在。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，最貼價嗰兩批牛證，即28100至28199點同28000至28099點，按暫時恒指最低做過28050點，其實呢兩part夾埋先得嗰21張期指，真係同空城計係無分別，所以再睇落去就應該視27900至27999點呢度為最貼價嘅牛證區，而呢度有相當於1350張期指，用頭先mark底嘅現價28200點比較，只要個市現價下行300點就可以食得晒呢度過千張嘅街貨。即果兇狠啲嘅話，比多100點，落到27800至27899點，呢度都有1073張期指比你開餐。

至於上方嘅熊證最貼價嘅係28800至28899點，呢度就有相當於239張期指，同現價比相差600點，如果個市真係拗腰上返去食呢個位嘅街貨，大前提係要升穿「下降通道」頂(約10天線(28728點)先得。若然係咁嘅話，淡友們應該一早四散。

「咁繼續(11534)？」咁其實市場上仲有其他Put輪比佢更輕微價外，例如恒指Put(11831)，行使價28000點，喺行使價一樣的Put輪中屬高槓桿、低引伸。不過，更重要嘅係恒指早排幾百點咁向下落，後市仲可唔可以keep得到咁大波幅下行呢？如果無，輪會有縮vol嘅風險(其實恒指波幅指數(VHSI)日線圖SlowSTC(14,3)都超買架啦)，可以揀一啲收回價同現價有至少500至600點差距嘅熊證。

一如以往吼恒指5分鐘圖見超買/超賣作買入/賣出，小注密食當三翻。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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