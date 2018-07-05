即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後，走勢反覆回軟，全日波幅501點。恒指收報28241點，跌303點或1.06%，成交金額891.39億元。國指收報10712點，跌159點或1.47%；上證收報2759點，跌27點或1%。三項指數都偏軟，以國指表現較差。

恒指呈2連陰走勢，波幅及成交都縮減，並能守在7月3日低位27990點之上，料該水平仍有一定支持。MACD快線線負差距收窄，走勢略喘穩。全日上升股份465隻，下跌1166隻，整體市況仍偏弱。

中國國家發改委發布汽車產業投資管理規定（徵求意見稿），支持國有汽車企業與其它各類企業開展混合所有制改革。料消息利好內地汽車板塊。

中國有色金屬工業協會硅業分會常務副秘書長馬海天表示，全國24家多晶硅企業中約有一半部分或完全停產，因光伏行業政策調整打擊多晶硅需求和價格。可見光伏行業極受政策影響，料短期內難有起色。

中國財政部網站發布關稅稅則委員會有關負責人的談話稱，中國不會先於美國實施加徵關稅措施。據央廣報道，中國總理李克強與歐盟委員會主席容克通電話表 示，希望中國和歐盟一起共同維護多邊主義。德國總理默克爾對歐洲與美國爆發貿易戰可能產生的影響提出警告，稱美國對歐洲汽車加徵關稅要比對鋼鋁加徵關稅「嚴重得多」。

昨晚美股獨立日假期休市。今早亞太股市向好，夜期上升，料恒指可略高開，但若未能上破28400水平，指數或調頭回軟，當心早市會尤其波動。

個股介紹：

越秀交通基建(01052)的主要業務為在中國廣東省投資、開發、經營及管理收費公路及橋樑。

集團日前公布5月份未經審計營運資料，當中以廣州北二環高速的當月流量達238,223輛次，是附屬公司項目中最高。廣州北二環高速的當月收費車流量同比增長7.4%，主要是受益於汽車保有量的增長帶來小客車車流增長。路費收入同比基本持平，主要是由於北三環2018年1月 29日通車造成貨車有一定的分流。在1至5月累計路費收入同比基本持平，主要是由於去年同期包含2016年拆分滯後金額約一千萬元，若剔除該因素影響，則同比增長約1.9%。

集團現價市盈率約8.5倍，周息率6.3%。股份上日收報 5.7元，上望 6.1元，止損設於5.63元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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