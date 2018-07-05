港股直擊 即巿股評

港股踏入七月份即挫逾700點，反映整體大市表現的市寬指標繼續低迷，市場關注中美貿易摩擦最新發展，恒指短期料在28000點爭持。

周三美股因獨立日假期休市1天。受此影響歐洲股市交投偏淡。英國富時100指數收跌0.27%，報7573點；法國CAC40指數收漲0.07%，報5320點；德國DAX指數收跌0.26%，報12317點。貿易戰陰霾繼續困擾市場，美國對340億美元中國商品徵收關稅的7月6日期限臨近。最近幾周，針鋒相對的貿易舉措打擊了市場人氣。中國一法庭暫時禁止美光公司在華銷售部分芯片產品，打擊了半導體類股。晶片製造商意法半導體下跌3%，Siltronic急挫7%。

本港夜市期指收報28089點，升43點，低水153點。恒指昨日午後曾挫404點，收報28241點，跌303點或1.1%，7月開局兩連跌，累挫713點或2.5%，創去年12月6日以來收市新低。全日成交額只有891.39億元，較上日大減三成三，為三星期以來最低。股價高於50天線比率的中線市寬下跌1.6個百分點，落到19.1%，為2016年2月中以來最低，反映整體大市表現低迷，超賣情況嚴重。恒指短期支持參考本周二低位27990，重要阻力位仍然是250天線約29380點附近。

A股受壓，滬指昨挫1%，收報2759點，創逾28個月收市低；深成指插2%。《上海證券報》報道，本周以來，多家主流保險機構相繼開始加倉A股，對象主要是市賬率1倍以下的周期股。

MSCI發聲明指出，將於下周一(9日)上市的本港首隻「同股不同權」股份小米集團(01810)，暫時不符合獲納入指數的要求，主要因為MSCI現時仍就建議如何納入不同投票權架構企業進行市場諮詢。留意消息可能利淡投資氣氛。

焦點板塊

內房股：近期持續受壓，另外多家內房股公布上月及上半年銷售情況。碧桂園(02007)首6個月合同銷售按年增長42.77%，另外碧桂園否認叫停「全覆蓋」戰略，但承認退出部份合作而非操盤的項目，碧桂園昨日股價更跌逾5.7%。中海外(00688)公布上半年累計合約物業銷售約1508.45億元，按年增18.48%；世茂房地產(00813)首6個月合約銷售按年增60.28%；萬科(02202)上半年合同銷售按年增9.91%，單計6月份按年增33.58%；花樣年控股(01777)6月銷售按年增長3.05倍。

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焦點股份

復星國際(00656)：公布就分拆旗下復星旅文在港交所主板上市申請，昨收到批准其可繼續進行建議分拆。復星旅文主要從事高端休閒酒店、度假村及旅遊目的地的開發、管理和營運等。

梁志天設計（02262）今日掛牌，昨日其暗盤價造好。據輝立交易所顯示，該股暗盤收報1.06元，較上市定價0.88元高20.5%，每手3000股賬面賺540元。該股在耀才暗盤交易市場則收報1.05元，升19.3%。