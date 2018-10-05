即巿股評 港股直擊 國際財經

油價上揚利好能源股，帶動美股周二(3日)於獨立日假期前的半天市高開，惟受銀行股和科技股拖累，三大指數最終低收，道指下挫0.54%，標指及納指則分別回落0.49%及0.86%。

美股高位反覆，但如果投資者像去年一樣採取動力型投資法(Momentum Investing)，依然是回報較理想的策略。標普500指數上半年進賬不足2%，貢獻主要來自資訊科技和非必需消費品(Consumer Discretionary)兩個板塊，兩者期內皆升近11%，其中動力型強勢股FAANG(Facebook、Apple、Amazon、Netflix，以及Google母企Alphabet)等表現優異，Amazon今年以來大漲45%、Netflix更飆逾一倍；即使是相對「落後」的Alphabet，也累升近6%，回報是標指的3倍。

年初至今，標普500動力型指數(S&P 500 Momentum Index)總回報達8.5%，若追溯至2007年開始，該指數表現高於標指近15個百分點；然而，根據標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices)分析，這兩個指數出現如此大差距在歷史上並不常見，以18個月滾動回報(Rolling Return)計算，對上一次出現已是2008年初，但差幅在當年見頂後即急速收窄，到2010年中標指更跑贏動力型指數逾20個百分點，代表當時動力型投資策略的表現遠遠落後大市。現在會否歷史重演？

以科技股為主的納指，今年初亦遇沉重沽壓，但6月已成功再創新高，個別股份甚至連番破頂；至於從高位回落逾一成的標指，至今尚未收復失地，較高位低約5%，反映投資者儘管面對不明朗的宏觀環境，仍對增長前景強勁的大型科技股投以信心一票。

然而，值得留意的是，近日出現多則與科技股相關的不利消息，包括fb因用戶數據醜聞被美國證券交易委員會(SEC)及聯邦調查局(FBI)介入調查，以及美光(Micron)遭禁止在中國市場銷售部分晶片產品等，fb股價周二跌2.4%，美光更下挫5.5%，並殃及其他科技股。

今年美股的波動性(volatility)明顯較去年為高，貿易戰陰霾，聯儲局貨幣政策逐步收緊，美債孳息率曲線趨於平坦等，都令市場情緒變得愈來愈敏感，還有科技股的估值普遍已不便宜，故絕對不能輕視調整的殺傷力。

港股方面，恒指昨天未脫弱勢，再跌303點(1.06%)，收報28241點，屬今年收市新低，主板成交金額891億元。

從技術走勢來看【圖】，恒指繼續於徘徊區頂部28000點附近反覆，RSI已嚴重超賣，而且未有進一步失守低位，意味短期仍有反彈的條件。不過，正如本欄上日指出，一旦外圍市況轉差，恒指或要下試27500點至27700點之間的支持位，即2016年至今年初升浪回調38.2%水平，以及同期牛市成交密集區底部和上升趨勢線的交滙。

信報投資研究部

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