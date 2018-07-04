復星醫藥(02196)公布，控股股東復星高科技今日通過上交所港股通交易系統，以平均價每股39.92港元，增持50萬股H股，佔其已發行H股總數約0.1%和已發行股份總數約0.02%，涉及金額約1695萬元(人民幣‧下同)。
增持後，復星高科技持有該公司9.49億股(其中9.37億股A股、1249.4萬股H股)，佔該公司已發行股份總數約38.04%。
截至今日，復星高科技累計增持總金額約8518萬元，累計增持250.5萬股H股，佔截至昨日已發行股份總數約0.1%。
復星醫藥(02196)公布，控股股東復星高科技今日通過上交所港股通交易系統，以平均價每股39.92港元，增持50萬股H股，佔其已發行H股總數約0.1%和已發行股份總數約0.02%，涉及金額約1695萬元(人民幣‧下同)。
增持後，復星高科技持有該公司9.49億股(其中9.37億股A股、1249.4萬股H股)，佔該公司已發行股份總數約38.04%。
截至今日，復星高科技累計增持總金額約8518萬元，累計增持250.5萬股H股，佔截至昨日已發行股份總數約0.1%。
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