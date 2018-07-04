今日 19:07
重要通告
港股直擊
中國海外發展(00688)公布，今年上半年，累計合約物業銷售約1508.45億元，按年增18.48%。
單計6月份，合約物業銷售金額約381.34億元，按年增24.8%。
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