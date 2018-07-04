中國海外宏洋(00081)公布，6月合約銷售額80.33億元，按年增長58.29%；合約銷售面積62.16萬平方米，按年上升42.11%。
今年上半年，累計合約銷售額284.54億元，按年增長54.03%；合約銷售面積226.35萬平方米，按年上升30.39%。
截至6月底，累計認購未簽約額6.07億元及認購未簽約面積3.88萬平方米。
另外，該公司6月於江西省贛州市及內蒙古包頭市新增2個項目，總權益發展面積33.36萬平方米，需支付地價11.14億元人民幣。
中國海外宏洋(00081)公布，6月合約銷售額80.33億元，按年增長58.29%；合約銷售面積62.16萬平方米，按年上升42.11%。
今年上半年，累計合約銷售額284.54億元，按年增長54.03%；合約銷售面積226.35萬平方米，按年上升30.39%。
截至6月底，累計認購未簽約額6.07億元及認購未簽約面積3.88萬平方米。
另外，該公司6月於江西省贛州市及內蒙古包頭市新增2個項目，總權益發展面積33.36萬平方米，需支付地價11.14億元人民幣。
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