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今日 18:33 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨流出減慢 北水趁低撈石藥

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距離7月6日中美貿易戰開火愈來愈近，加上驚喜消息欠奉下，中港股市再齊挫，上證指數全日挫1%，港股上日急跌409點後，今日又跌303點，兩日累瀉逾七百點，而大市今日成交大縮33%至891.4億元。

港股連跌兩日，北水繼續離場觀望，惟沽壓減輕，全日淨沽3.98億元(人民幣﹒下同)，比上日15.22億元，大降73.9%。

被北水昨日狂掟的騰訊(00700)，今日沽壓減輕，全日再淨賣3.96億元，惟再度成為北水沽得最狠個股，聯同上日淨沽10.74億元，兩日累沽達14.7億元。

投資者仍擔心降關稅不利內地汽車企業，吉利(00175)今日有3.13億元北水流走，成為第二大北水淨沽出最多個股。

此外，北水續棄中資金融股，交行(03328)及工行(01398)分別錄得1.3億及1.29億元資金淨流出，太保(02601)亦錄1.12億元淨沽，而部分北水轉買建行(00939)，全日錄3745萬元淨買入。

不過，今日藍籌股包尾的石藥(01093)，引來北水趁低吸納，全日淨購入6579萬元，為北水掃得最多個股。萬科(02202)昨獲7805萬元北水淨買入，今日再買6434萬元，為今日第二大北水買入個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:吉利(00175)、騰訊、融創(01918)、石藥、恒大(03333)、工行、建行、交行、豐盛(00607)及太保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興(00763)、騰訊、金斯瑞(01548)、吉利、石藥、金蝶(00268)、工行、融創、萬科及中芯(00981)。

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