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放寬植入式廣告規管 無綫:定義仍極主觀

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通訊事務管理局決定放寬電視節目中對間接宣傳的規管，電視廣播(00511，無綫電視)回應指，間接宣傳新規例無助持牌機構更容易符合規定。

無綫電視發言人表示，守則中的修訂字眼，即「以自然及不會令人覺得突兀的手法表達」依然極之主觀，並會構成詮釋上的問題。該發言人續指，贊助是廣告的一種，表達需要有創意，不同觀眾對創意是否自然有不同觀感。於新規管制度下，並未能令持牌機構更容易符合有關規定。

該發言人又指，會密切留意新措施是否真的能為廣播業提供更佳的營商環境和增加廣告收入來源。

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