港股直擊 即巿股評

由於美國國慶假期，隔晚美股僅半日市，三大指數高開低收，當中道指挫132點。港股昨日大跌409點，盤中一度失兩萬八，今日亦先升後跌，大市有逾七成股份下跌。

恒指今早高開不足1點，開市後曾升96點，見28642點全日高，其後掉頭復受壓，上午最多跌375點見半日低，中午跌306點，午後穿上午低位，曾挫404點，見28141點全日低。恒指收報28241點，跌303點或1.1%，7月開局兩連跌，累挫713點或2.5%，創去年12月6日以來收市新低。大市今日下跌股份比例為71%，上升股比例為29%。

全日成交額891.39億元，較上日大減439.05億元或33%，為6月13日以來三周低。

國企指數收報10712點，跌159點或1.5%。國指兩連跌累挫360點或3.3%。

恒指即月期貨收市跌271點或0.96%，報28046點，低水196點。

A股受壓，滬指挫1%，收報2759點，創逾28個月收市低；深成指插2.02%。兩市成交額約3296億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國今日國慶假期休市。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌2%；港交所(00388)跌2.3%；滙控(00005)跌0.2%。另外，吉利(00175)跌3.9%；蒙牛(02318)跌2.9%；隔晚油價下挫，最新在亞洲時段個別發展，「三桶油」跌1%至3.3%。相反，金沙中國(01928)回升0.5%。

焦點板塊

中資金融股：A股復下挫，中資金融股勢弱，建行(00939)跌0.8%；平保(02318)跌1.3%；交行(03328)除息，收市跌2.1。重磅股僅中行(03988)逆市升0.5%。另外，國壽(02628)、太保(02601)、華融(02799)、中信証券(06030)、中國信達(01359)、華泰證券(06886)和中信建投(06066)全部創出最少52周新低。金融科技概念的眾安在綫(06060)創新低，收市挫4.3%。

內房股：內房現金流情況備受關注，據報碧桂園(02007)叫停三四五線城市「全覆蓋」戰略，用規模換取現金，集團對外電確認退出部分合作非操盤項目，但強調三四五線城市是重要市場，股價收市挫5.8%；萬科(02202)跌3.8%；中海外(00688)跌2%；潤地(01109)跌1.6%；融創(01918)獲中金升評級和目標，股價亦要挫5.4%。二線股方面，世房(00813)挫7.1%；雅居樂(03383)挫4.8%；新城發展(01030)插6.1%；時代中國(01233)挫6.5%；綠城(03900)跌4.8%。另外，多地加強調控樓市，市場擔心新樓興建放慢，水泥股受壓，華潤水泥(01313)挫6.4%；海螺(00914)挫3.6%；中建材(03323)挫3.4%；金隅水泥(02009)跌1.8%；亞洲水泥(00743)跌3.3%；西部水泥(02233)跌2.5%。

科技股：科技製造商跑輸大市，當中市場擔心智能手機銷售增長呆滯，手機設備股沽壓大，舜宇光學(02382)挫4.4%；瑞聲(02018)跌3.8%；丘鈦(01478)挫4.8%；通達(00698)跌3.6%；比亞迪電子(00285)挫4.4%；高偉電子(01415)跌3%。另外，雷蛇(01337)創新低，收市跌3.4%。美光(Micron)據報將被禁止在中國銷售部分晶片產品，隔晚美國半導體股受壓，本港上市同業亦急挫，華虹(01347)急吐7.3%；中芯(00981)挫4.7%；ASM太平洋(00522)跌2.3%；先進(03355)跌3.6%。

醫藥股：午後沽壓增強，石藥(01093)大插8.2%，報21.25元逾一個半月低；中國生物製藥(01177)挫5.1%；藥明生物(02269)挫5.2%；金斯瑞(01548)重挫9.5%；石四藥(02005)插8.5%；三生(01530)跌4.4%；愛康醫療(01789)挫12.4%。

公用事業股：多股跑出，行政會議昨批准中電(00002)及港燈(02638)未來5年的發展計劃，中電今年10月起每度電加價2%，明年再調高0.9%，港燈明年1月1日起加價6.8%。中電曾飆6%，見89.4元創新高，收市升3.9%為表現最好藍籌；港燈創近一年高，收市升4.4%。另外電能(00006)升1.5%；長建(01038)升2.8%。

環保相關股：國務院印發《打贏藍天保衞戰三年行動計劃》，環保相關股個別走，光大國際(00257)升1.8%；北控水務(00371)升1.9%；中國水務(00855)創新高，收市升0.7%。不過，多隻新能源股急挫，保利協鑫(03800)跌4.2%；協鑫新能源(00451)挫4.8%；熊貓綠能(00686)挫5.4%；信義光能(00968)跌3%；龍源(00916)挫4.2%；金風(02208)挫5.4%。國家發布重型柴油車污染物排放限值及測量方法新規，提高重型柴油車污染物排放要求，本港重型裝備製造商受壓，昨日除息的重汽(03808)曾挫8.5%，收市跌4.7%；濰柴動力(02338)挫6.7%；中聯重科(01157)除息，收市跌2.3%；龍工(03339)挫7.9%。

焦點股份

勝獅貨櫃(00716)：股價一度升11%，見1.21元，收市升9.2%，成交增至1770萬元。集團以現金7.35億元人民幣，出售持有惠州市土地的公司全部股權。該土地位於惠陽區新墟鎮東風村草塘，目前用作集裝箱製造業務，預期可獲得約3億元的除稅前收益。

彩客化學(01986)：股價逆市上升，曾見5.41元，創上市後新高，收報5.4元，漲幅11.8%。股價升浪於5月中由4元水平啟動，累計升幅逾三成。

新股：今早兩隻新股均要低收，基石控股(01592)收報0.28元為全日低位，較招股價大跌三成，不計手續費，一手蝕600元。創業板棠記控股(08305)收報0.244元，較18.7%，不計手續費，一手蝕560元。

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