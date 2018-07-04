香港財經 港股直擊

渣打認為，恒指在27000點左右有較大支持，下跌空間有限。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，恒指需重返30000點才算脫險，港股暫時仍在低位整固，認為恒指在26700至27000點之間有較強的支持。

他期望港股下半年繼續守着這水平，即使有壞因素出現，相信整體再下跌的空間仍然較有限，亦相信之後7月開始的企業盈利，整體有機會帶動市況向好。

至於人民幣滙價方面，渣打認為，由於美元短線仍有上升動力，料人民幣短期仍然受壓，但下跌空間有限，預料人民幣會在6.2至6.8區間上落。