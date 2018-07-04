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今日 13:38 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】個別創板股突圍 佰悅創新高

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個別創業板半新股逆市飆，佰悅集團(08545)曾升兩成，見1.02元創新高，現升15.3%，成交額1240萬元。

集團今年5月以0.35元上市，上月底公布去年業績，全年賺1691萬元，按年升五成。

怡園酒業(08146)連續兩日整固後，今日回勇，午後暫時最多升16.3%，見1.07元，現升15.2%，成交金額825萬元。

怡園酒業以0.35元上市，上周五(29日)炒高至1.57元。

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