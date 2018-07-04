即巿股評 港股直擊

美國今日獨立日假期，隔晚半日市轉升為跌，加上內地股市持續受壓，令港股今日再度下跌，噚日午後收復嘅部份失地，幾乎又被淡友全數奪回。恒指接近平開，雖然曾升96點見28642點半日高位，可惜內地股市疲弱，令港股卻彈難彈，掉頭再跌，盤中曾跌375點，低見28170點半日低位。恒指中午報收28239點，跌306點；國指則再跌161點，報收10711點。幸而今日再跌成交未見顯著增加，半日成交只有443億元，沽壓未如昨日般沉重。

不過重磅股未見起色，騰訊(00700)喺250日線之前爭扎，半日跌1.6%，目前反彈阻力喺390元。港交所(00388)跟平保(02318)分別跌2%及1.6%，至於內銀股則個別發展，工行(01398)及中行(03988)暫算喘定。缸湖傳聞阿爺隨時減息救市，阿Man則半信半疑，皆因人民幣持續疲弱，加上美元保持強勢，一旦人民幣宣布減息，恐怕引嚟人仔閒崩，減息救市或令人仔大冧，減息呢枝所謂救市強心針，未知會否變為致命毒藥。加上過往阿爺出手救市，通常愈救愈墮落，內地股市由年初至今持續下跌，仍未見阿爺出手救市，可能就係怕愈救愈死，寧願等市場自由行，物極必反下，內地股市或者唔救都會反彈。

缸湖有救市傳聞，主要係內地企債已接近爆煲臨界點，而內房股嘅現金流情況更備受關注。當中有報道指碧桂園(02007)叫停三四五線城市「全覆蓋」戰略，用規模換取現金，現時工作一切圍繞現金流轉合作項目中。呢個消息雖已遭碧桂園否認，但其股價半日仍要跌逾5%，係表現最差藍籌股。其他內房股亦無乜好日子過，跌幅普遍超過2%，上周阿Man已提示內房股及航空股未宜沾手，呢兩個板塊仍要向下尋底。

行政會議批准兩電加價，中電(00002)及港燈(02638)半日分別升2.7%及3.3%，預咗熊市公用股具防守性兼有高息收，係熊市恩物，睇嚟呢一季公用股可以開始扭轉上半年受息口趨升影響，跑輸大市嘅弱勢。幾隻公用股，阿Man較為鍾意電能(00006)，一嚟海外業務發展表現唔算差，而上半年股價下跌，令估值大幅下降，相對其他公用股更抵買。

不過要推介買入公用股，都算係折墮，即係大市整體冇運行，緊記港股已步入熊市，即使技術上出現反彈，都只不過係反彈。若然早已全身而退持現金，咪見反彈就追貨以為跌市告一段落，熊市剛開始，前面仍有漫漫長路，可預見未來一段時間，港股只會繼續一浪低於一浪，急跌過後反彈完畢，其後就會進入溫水煮蛙嘅陰乾模式，一旦貪圖短線反彈而未能及時抽身，好容易再被綁死。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)