港股直擊 即巿股評

隔晚美國半日市受壓，道指高開低收132點。港股昨日急挫409點，盤中一度失兩萬八，今早亦先升後跌。

恒指今早高開不足1點，開市後曾升96點，見28642點半日高，其後掉頭復受壓，上午11時15分後跌幅進一步擴大，曾挫375點，見28169點半日低。恒指中午收報28239點，挫306點或1.1%，大市成交額443.03億元。

國企指數報10711點，跌161點或1.5%。

A股下挫，滬指跌0.68%；深成指跌1.41%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.6%；港交所(00388)跌2%；平保(02318)跌1.6%；交行(03328)除息，半日跌2.3%。隔晚油價下挫，「三桶油」受壓，中石油(00857)跌2.5%；中石化(00386)跌1.6%；中海油(00883)挫3.1%。相反，中行(03988)升0.8%；長和(00001)以24.5億歐羅收購意大利電訊商Wind Tre餘下50%股權，股價升0.1%。

焦點板塊

內房股：內房現金流情況備受關注，據報碧桂園(02007)叫停三四五線城市「全覆蓋」戰略，用規模換取現金，現時工作一切圍繞現金流轉合作項目中。碧桂園半日挫5.3%；萬科(02202)跌3.4%；中海外(00688)跌3.1%；潤地(01109)跌2.9%；恒大(03333)挫4.3%；融創(01918)獲中金升評級和目標，半日亦要跌4.6%。二線股方面，世房(00813)挫5.2%；雅居樂(03383)挫4.8%；新城發展(01030)跌3.7%；時代中國(01233)挫5.6%；綠城(03900)跌2.3%。

科技股：科技製造商跑輸大市，舜宇(02382)跌3.5%；瑞聲(02318)挫4.6%；比亞迪電子(00285)挫3.6%；雷蛇(01337)創新低，最新挫4.5%。隔晚美國半導體股受壓，本港上市同業亦急挫，華虹(01347)急吐8.3%；中芯(00981)挫半成；ASM太平洋(00522)跌2.9%；先進(03355)跌3.6%。

公用事業股：多股跑出，行政會議昨批准中電(00002)及港燈(02638)未來5年的發展計劃，中電今年10月每度電加價2%，明年再調高0.9%，港燈明年1月1日起加價6.8%。中電今早曾飆6%，見89.4元創新高，半日升2.7%；港燈創近一年高，半日升3.3%。另外電能(00006)升1.6%；長建(01038)半日升3.1%為表現最好藍籌。

環保相關股：國務院印發《打贏藍天保衞戰三年行動計劃》(下稱行動計劃)，環保相關股普遍造好，光大國際(00257)升1.8%；旗下光大綠色環保(01257)升0.5%；北控水務(00371)升2.3%；中國水務(00855)創新高，半日無起跌。不過，國家發布重型柴油車污染物排放限值及測量方法新規，提高重型柴油車污染物排放要求，本港重型裝備製造商受壓，昨日除息的中國重汽(03808)曾挫8.5%，半日跌4.2%；濰柴動力(02338)挫5.8%；中聯重科(01157)除息，半日跌2%；龍工(03339)跌4.7%。

焦點股份

利福國際(01212)；股價逆市靠穩，曾升3.8%，半日升2 %。利福國際持續回購，當中昨日(7月3日)斥資3582萬元，在市場回購222.45萬股，每股作價15.84元至16.36元。

勝獅貨櫃(00716)：股價一度升11%，見1.21元，半日升8.3%，成交增至1370萬元。集團以現金7.35億元人民幣，出售持有惠州市土地的公司全部股權。該土地位於惠陽區新墟鎮東風村草塘，目前用作集裝箱製造業務，預期可獲得約3億元的除稅前收益。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。