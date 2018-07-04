港股直擊 即巿股評

隔晚美國半日市受壓。港股昨日急挫409點後，今早再反覆向下，跌逾三百點。

恒指今早高開不足1點，開市後曾升96點，見28642點半日高，其後掉頭復受壓，上午11時15分後跌幅進一步擴大，最多曾挫375點，低見28169點。恒指中午報28239點，挫306點或1.07%，大市半日成交額443.03億元。

國企指數報10711點，跌161點或1.48%。

藍籌股方面，兩電獲批加價，中電(00002)升2.73%，長江基建(01038)及電能實業(00006)則分別漲3.09%及1.63%; 騰訊(00700)失守10天線，跌1.59%; 友邦(01299)微跌0.37%。

半導體捱沽，華虹半導體(01347)創兩周低，半日挫8.26%; 中芯(00981)見9.6元逾兩個半月低，跌5%; 另外，先進半導體(03355)及ASM太平洋(00522)分別跌3.61%及2.87%。

內房股受壓，碧桂園(02007)傳叫停三四五線城市「全覆蓋」戰略，今早跌5.3%;世茂房地產(00813)失守200天線，挫5.2%; 另外，融創中國(01918)及雅居樂集團(03383)分別跌4.65%及4.75%。

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