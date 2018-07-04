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今日 11:27 港股直擊 即巿股評

【異動股】勝獅貨櫃飆11% 售惠州集裝箱製造業務

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勝獅貨櫃(00716)出售惠州集裝箱業務，今早一度抽升一成一，高見1.21元，最新升8.3%報1.18元，成交增至約300萬元。

公司公布以現金代價7.35億元(人民幣‧下同)，出售持有惠州市土地的公司全部股權。該土地位於惠陽區新墟鎮東風村草塘，佔地總面積約26.7萬平方米，目前用作集裝箱製造業務。

該公司擬將出售事項所得款項淨額用於償還銀行貸款，興建新的生產設施及一般營運資金用途，預期可獲得約3億元的除稅前收益。

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