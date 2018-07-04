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今日 11:05 港股直擊 即巿股評

【異動股】連番回購 利福國際曾漲近3%

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持續回購的利福國際(01212)，股價逆市偏好，現更重上10天及50天線，一度高見16.66元，漲2.96%，最新造16.64元，升2.84%，成交金額1595萬元。

利福國際昨日收市後公布，於昨日(7月3日)斥資3582萬元，在市場回購222.45萬股，每股作價15.84元至16.36元。

此外，集團亦分別在6月26至29日，在市場回購184.5萬、288.75萬、481.85萬及186.95萬股，每股作價15.6至16.7元。

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