港股直擊 即巿股評

昨日坐咗成個朝頭早，都搵唔到位入恒指Put(11534)；不過到咗下朝就真係大把時間大把位入，事關個市由原先跌900幾點縮到最後跌400零點，咁樣縮法唔駛睇5分鐘圖都估到條SlowSTC(14,3)由朝早嘅超賣變成下午嘅超買啦。

無所謂，有位之餘重點係真心推斷市係下行嘅機會較大，雖則唔鍾意過夜，但同隻輪one night stand都OK嘅。就用噚日12點至收市呢段時段(11534)最高([email protected]:10)同最低([email protected]:50)拉個平均數$0.1005作為買入價，呢粒數備用。(如果有留意weibo嘅朋友，應該留意到噚日下晝再mark升穿10天線(今日係28892點)就止蝕)。

今日坐巴士返工，恒指9點20分完U盤之後開app睇，升0.75點？我無睇錯嘛？返到公司再開圖睇，雖然我家老爺仲喺俄羅斯未返，搞到我呢排瞓得麻麻地，但真係無睇錯，係平開；依家9點51分，恒指粒燭由陰變陽、陽變陰都變咗幾次。

今趟恒指生嘅「下降通道」到依家為止(計埋今日)先後有兩次頂到「下降通道」頂部，剛好個頂部又條10天線差不多，計計數幫隻(11534)秤下止蝕嘅機會有幾大，其實即係計吓到底會唔會有機會穿頂啫。

於是我就用一個最old school嘅方法：拎起張廢紙反轉(其實係上年寫嗰本書嘅唔知第幾校初稿，哈哈)計吓由6月15日至依家恒指同DMI嘅ADX，睇吓市跌個力度去到邊(見下表)。由6月15日到噚日為止，恒指累跌6.2%，同步ADX數值就升200.3%(見表)，嘩！見到班淡友插恒指嘅決心未？(想知更多恒指同ADX嘅關係，《鐘擺戰策贏港股》有講架！7月呀，書展呀！畀吓面呀！)

其實計數時戰友Jack有Whatsapp同我講：「升得好地地做咩又跌百幾架...」抬頭一望先知：係喎，跌百幾點喎，再望返自己條數，就更加發現個答案係好正路。

依家10點25分，恒指跌緊209點，做緊28336點，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)喺較早前已經超賣到不能(暗示恒指之後跌幅會收窄)，用返上文計嘅(11534)嘅買入平均價$0.1005計，比盡最高輪價係$0.105，5%都唔夠嘅賺幅，除非你個pool好似人哋炒滙咁，郁一兩格就球球聲，否則邊個都覺得唔夠。

開恒指牛熊證街貨圖，用返頭先mark嘅28336點計數，上方最貼價嘅熊證係28900至28999點，呢度有356張期指，全部都係噚日新流入嘅，如果由現價起升564點嘅話，就可以踏入呢度門口(未食架，OK？)。

下方最貼價嘅牛證係27900至27999點，呢度有相當於1213張期指，當中有653張係噚日新增，嗯...博反彈博得咁明顯嘅，同樣用現價計，只要下行多337點就可以撳到呢度門嘅鐘仔啦(一樣，未食架，OK？)BTW，牛證第二層都有成929張期指，嗯...博反彈博到出晒腸咁，頭兩層夾埋成2000張期指啦！

揸住(11534)嘅可以繼續，策略不變，穿10天線就切；無貨手痕嘅，可以吼5分鐘圖見超買時入Put，頭先咪講過話恒指喺10點25分時見超賣嘅，等多陣啦，5分鐘見SlowSTC(14,3)屈緊上去啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan