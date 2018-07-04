即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開後出現近「V」形走勢，全日波幅626點。恒指收報28545點，跌409點或1.41%，成交金額1330.44億元。國指收報10872點，跌200點或1.81%；上證收報2786點，升11點或0.41%。A股走勢優於港股。

恒指以陰燭「錘頭」收市，下影線甚長，反映指數在28000水平及保歷加通道底部有一定支持。MACD快慢線負差距收窄，市況略喘穩。全日上升股份346隻，下跌1408隻，整體市況偏弱。

中國央行行長易綱表示，將繼續穩健中性貨幣政策，保持人民幣滙率基本穩定。當前中國經濟基本面良好，金融風險總體可控，國際收支穩定，跨境資本流動大體平衡。中國央行金融研究所所長孫國峰表示，中國不會將人民幣滙率作為工具來應對貿易爭端。上述言論令近日人民幣的跌勢略喘穩，並使A股昨天反彈。

沙地阿拉伯內閣確認，該國準備使用閑置的石油產能，與其他產油國協調應對未來的石油供需變化。消息令國際油價先升後回順。

IMF表示，美國財政刺激措施將會令聯儲局加快升息，順周期的財政政策將提升美國和全球經濟的風險。歐洲理事會主席圖斯克和歐盟委員會主席容克就歐美貿易關係更加緊張的風險發出警告。

美國獨立日假期前夕只有半日市，由於有美國企業有美企被禁在華銷售晶片，美股三大指數回軟，也反映貿易摩擦有升溫跡象。今早亞太股市回軟，夜期及ADR下跌，料恒指低開後或略反彈，但若未能上破28600水平，指數或調頭回軟，至尾市才有望反彈。

個股介紹：

富力地產(02777)的主要業務為於中國經營物業發展和銷售、投資物業、酒店營運，及其他物業發展相關服務。

集團在2018年6月的月內權益合約銷售總金額約為134.9 億元(人民幣.下同)，銷售面積達約 977,800 平方米，分別較上月上升29%和19%，分別較去年同期上升63%和77%。在2018年首6個月，總權益合約銷售金額約569.6 億元，銷售面積達約4,413,900平方米，較去年同期分別上升47%和50%。

集團現價市盈率1.9倍，周息率8.9%。股份上日收報15.06元，上望18.2元，止損設於14.64元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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