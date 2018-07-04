隔晚美股先高後低，道指收跌132點報24174。港股昨日挫逾四百點後，今早開市持平。
恒指高開不足1點報28546；國企指數低開24點報10847。
騰訊(00700)低開0.4%報389.2元。
平保(02318)高開0.4%報71.05元。
中移動(00941)高開0.7%報68.8元。
滙控(00005)平開報72.35元。
濠賭股昨日全線受壓，今早喘穩；銀娛(00027)高開0.9%；金沙中國(01928)高開1.9%；永利(01128)高開逾2%。
隔晚美股先高後低，道指收跌132點報24174。港股昨日挫逾四百點後，今早開市持平。
恒指高開不足1點報28546；國企指數低開24點報10847。
騰訊(00700)低開0.4%報389.2元。
平保(02318)高開0.4%報71.05元。
中移動(00941)高開0.7%報68.8元。
滙控(00005)平開報72.35元。
濠賭股昨日全線受壓，今早喘穩；銀娛(00027)高開0.9%；金沙中國(01928)高開1.9%；永利(01128)高開逾2%。
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