港股直擊 即巿股評

港股昨日踏入下半年首個交易日即一度失守28000點關，投資者繼續憂慮中美貿易戰陰霾及人民幣貶值情況，恒指短期將低位好淡爭持的機會較大。

隔晚美股提前三小時收市，高開低走，道指收市倒跌132點或0.54%，報24174點，仍然受制於200天平均線；納指收跌0.86%，報7502點，仍穩守於50天線之上。標普500指數收跌0.49%，報2713點。7月4日週三是美國的獨立日假日，美國金融市場將因此休市。金融股和科技股領跌，特斯拉收跌逾7%。市場觀望周四公布的FOMC議息紀要以及周五公布的非農就業數據。

投資者仍在關注國際貿易局勢的影響。美國本周五將對中國商品加征關稅，外交部發言人陸慷對此回應稱，中國政府當然有義務維護我們自身的正當權益，如果美方出台所謂的徵稅清單，中方已經做好準備，將綜合使用各種必要的舉措，堅決捍衛中國的國家利益和人民利益。

美國政府鼓動聯邦通訊委員會禁止中國移動向美國電信市場提供服務，並建議拒絕中國移動的申請，理由是中國移動對美國國家安全構成風險。外交部對此表示，敦促美國有關方面摒棄冷戰思維和零和博弈過時理念。

中概股方面，大摩調低阿里巴巴2019財年第一季度淨利潤預測，主要受整合「餓了麼」等附屬公司，以及世界盃期間更積極的內容投資的影響，淨利潤將低於之前的預期。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報73.32元，較本港上日收市高0.97元；騰訊(00700)ADR收報388.08元，低2.72元；國壽(02628)ADR收報19.82元，低4仙。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報13.22元，低0.1元；中石油(00857)ADR收報5.91元，高3仙；中石化(00386)ADR收報6.95元，高5仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報68.97元，高0.67元；聯通(00762)ADR收報9.69元，高0.1元。

ADR港股比例指數報28399，較周二恒指收市跌146點或0.51%。恒指昨日一度跌穿兩萬八，曾瀉964點，見27990點，創去年10月3日以來新低，收報28545點，跌409點或1.4%。市寬方面，股價高於50天線比率的中線市寬下跌3.9個百分點至20.7%，創2016年2月中以來最低。恒指短期支持參考上日低位27990點，阻力位為250天線約29370點附近。今晚美股休市，A股表現將左右港股走勢。

焦點股份

中興通訊(00763)：美國在有限條件下，解除對中興通訊(00763)的出口禁令。美國商務部授權與中興通訊有業務往來的公司，即日起可以恢復對中興銷售，限期一個月至8月1日，而交易資金必須在美國商務部授權的機構間轉移。又表示對中興通訊的7年銷售禁令並未正式取消。

中國恒大(03333)：宣布上半年集團物業累計合約銷售金額約3041.8億元(人民幣‧下同)，按年增24.62%；單計6月份，集團物業合約銷售金額約500.8億元，按年跌18.06%。另外，公司宣布，以約2.86億元回購1412.9萬股，每股回購價介乎19.32元至20.8元。

華人置業(00127)：公布在6月底持有中國恒大合共8億5754萬股，相當於6.5%股權，以6月29日收市價計算，公平值變動未變現虧損約59億元，累計未變現收益由去年底的99億減少至40億元。

中國奧園(03883)：公布上半年合同銷售額累計約402.9億元人民幣，按年飆升1.43倍。

合景泰富(01813)：公布6月預售額68.08億元人民幣，按年飆升1.07倍。

復星醫藥(02196)：公布控股股東復星高科技昨日以每股平均價約40.15元，通過「港股通」增持公司200.5萬股H股，涉資6823萬元人民幣。

勝獅貨櫃(00716)：公布以現金代價7.35億元人民幣，出售持有惠州市土地的公司全部股權，預期可獲得約3億元人民幣的除稅前收益。

今日有兩隻新股上市，掛牌前夕暗盤表現個別發展。耀才暗盤交易中心資料顯示，本港第二大雲石及花崗石工程承建商基石控股(01592)暗盤以最低位0.36元收市，較招股價0.4元，跌10%或0.04元。另外，於創業板上市的本港承建商棠記控股(08305)暗盤表現則造好，曾高見0.34元，較招股價0.3元，升13.33%；收報0.33元，升10%或0.03元。