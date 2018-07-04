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滙豐控股(00005)昨日(3日)於倫敦證券交易所回購335.53萬股，作價介乎6.982英鎊至7.051英鎊。
按每股加權平均價7.0174英鎊計算，涉資2354.57萬英鎊(約2.44億港元)。
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