即巿股評 港股直擊

有跟隨本欄的讀者，應當知道筆者年初警惕並提示見頂風險以來，一直是比較謹慎。

過去文章讀者可以搜索文章標題18年2月6日寫的 《引發港股見頂大跌的周期密碼》，直言123月周期揭示了今年1月見頂對應了97年7月，07年10月的大頂，十年約定如期而來。

其後2月13日文章《2018年狗年股市展望》揭露了3月底和4月初為第一個底部，而預測圖顯示6月反彈過後繼續向下。

3月27日文章《暴風雨前的平靜》指出「如果經歷一段時間的橫行收縮，在普遍放下警惕的時候才慢慢開始展開新的跌浪，並順理進入Sell in May，屆時才是真正暴風雨到來。該版本一旦發生，2018年的意象恐怕就要應了！」

5月9日文章《港股尚欠恐慌低位」》，指出港股尚未出現周線級別的超賣。

5月16日文章「港股如期反轉」則指出港股在月報的31342至31572附近見頂反轉，毫不客氣指出「如上文標題所說的，尚欠的恐慌低位，遲早得還！」

然後在過去幾篇文章我們研究了「是什麼引起了恐慌」及「恐慌過去了嗎」。

就在港股由年初高位大幅回落到目前28000多水平時，港股一如預期出現恐慌。今日市場由於各種理由一開盤後大跌近1000點，股評人出來紛紛解畫，這一切在我們看來，卻是理所當然。

市場恐慌發生了，都必然有大量事後解讀的所謂「利淡」消息勸人在低位割肉。此時我們卻持相反意見。

港股市場往往就是要製造恐慌而後才能見底反彈。所謂太陽底下無新事。即便我們處於15年7月初的大跌中段，亦同樣出現可觀反彈。而實際上，目前市場處於的位置比當時還要好很多。

詳細一點說，就是目前的市場位置超賣的狀況相當於16年年底的2浪，這裡有可能是4浪調整浪浪底，我們不要當這是一個事實，而是一個假設，相信這個假設的長線投資者不難在這個位置找到入場點，我們要做的是等待時機順勢推舟。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。