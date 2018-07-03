即巿股評 港股直擊

七一長假期前，期指上周五出現明顯反彈，開市後全日反覆上升，最終收市大升463點，收報28726點。假期復市後，期指昨天因貿易戰升溫而回吐，低開338點後跌勢轉急，並一度跌穿28000點水平，最多曾挫951點，低見27775點，惟午後隨着A股掉頭倒升，期指跌幅才逐步收窄，最終全日跌409點，收報28317點。

雖然人行於上周五釋出了貨幣政策轉鬆的訊號，因而帶動中港股市顯著反彈，惟該利好消息始終未能淡化市場對中美貿易戰的憂慮，所以令港股昨天出現「彈散」走勢。

中線留意貿易戰況

市場目前應聚焦本周五美國會否真的向華第一次實施首批價值340億美元（全批總額為500億美元）的商品加徵關稅，雖然以美國飄忽的行事作風，取消徵稅存在一定可能性，不過筆者卻認為首批落實執行的機會率很高，預期屆時將為港股帶來另一輪震盪，在7月份應先低後高。中線而言，大家要開始留意在美國對中國的商品實施首次加徵關稅後，會否有更大規模的商品清單落實執行，因有關情況將會為環球股市帶來深遠的影響。

技術方面，期指於上月期結日後出現明顯反彈，日線圖上周五更以大陽燭收市，並出現「早晨之星」向好訊號，正當大家對短期後市有所憧憬，期指卻於昨天再度急跌，並曾失守28000點，導致市況轉弱，這亦和筆者之前的預期差不多。

現時期指日線圖再出現一支很長下影線的陰燭，似是發出見底訊號，不過筆者還是提醒大家小心期指會否出現上周二及三的假見底走勢。倘若今天期指能升穿昨天高位28425點及開市後10時前高位，大市短期或可初步回穩；如收市更能升穿上周五的高位28765點的話，是次反彈浪便很有機會延續，更可望再次上試250天移動平均線（現時在29341點）；相反，大市恐要下試昨天底位27775點重要支持。不過，從內地股市近日表現來看，如無意外，筆者認為中港股市短線應已跟今次調整的底部相距不遠。

跌至27775點始開倉

策略方面，如在上周五反彈時開了淡倉者，今天期指若升穿昨天高位28425點及開市後10時前高位的話，可考慮先行平倉止賺。

而未開倉的投資者，因期指現價開倉還未算很有值博率，建議還是等待期指再跌至27775點，或升至250天移動平均線時，考慮小注開倉造即月價外800至1000點Long Call或Long Put，希望能以較少損失博該重要支持或阻力位置發揮作用。