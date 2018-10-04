即巿股評 港股直擊 國際財經

「五窮六絕」剛過，港股受內地股市周一急挫拖累，7月開局不利，一度下瀉近千點。恒生指數昨低開338點，報28617點已成為全日最高位，其後跌幅一度擴大至964點，失守28000關，曾見27990點，創去年10月3日以來新低；午後走勢轉佳，重越28500關，收報28545點，仍挫409點(1.41%)。

附【圖】所見，技術走勢上，恒指昨天插穿2017年12月7日(28134點)水平後，隨即於去年7月至9月徘徊區頂部約28000點獲承接。可是，外圍及內地市況波動，港股目前難言喘穩，下一個較強大的支持估計在27500點至27700點之間，即是2016年初低位(18278點)至2018年1月高位(33484點)回調38.2%水平，以及2016年初以來牛市成交密集區底部和上升趨勢線的交滙。

昨天大市整體逾2200隻股份中，下跌比例一度超過九成，早上11時後，沽壓漸見收斂，最終下跌股份比重降至80%。由於港股曾於6月19日錄得「9-1跌市日」(單日超過九成股份回落，餘下不足一成股份上升)，若短期這種市況重臨，甚至在20個交易日內出現3次或以上(即「密集9-1跌市日」)，對後市走勢或具重要啟示作用。

以今年為例，港股曾在2月6日及9日兩度錄得「9-1跌市日」，恒指即顯著反彈，由2月9日低位29129點反覆升至2月27日的31798點，累漲2669點(9.2%)；從這個角度看，是次在6月19日後倘於未來半個月內再呈「9-1跌市日」，有機會是重展升勢的前奏。

如參考港股1995年以來的統計，「9-1跌市日」多數出現在牛市期間大調整的末段，或熊市的中段或尾段，現時港股似乎仍屬於前者的機會居多；此外，恒指由6月高位迄今最多跌11.2%，長中短線市寬均異常超賣，並已觸及支持線，包括RSI在內的多項指標亦反映港股已嚴重超賣，短期內有可能觸發技術反彈，首關將上試250天線(約29366點)水平。

可是，觀乎美國與其貿易夥伴互相加徵關稅報復，人民幣兌美元滙價亦走弱，本周五美國將落實對中國進口商品實施徵稅，貿易爭拗明顯不再只是牙骱戰。中港兩地股民開始感受到切身的貿戰壓力，金融市場後市走勢波譎雲詭。貿易談判達成共識前，7月市況或許會有反彈，惟「七翻身」談何容易？

雖然美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)日前表示，股市下跌不會改變美國總統特朗普的貿易政策，但面對花旗美國經濟驚喜指數跌向0水平，意味優於預期的經濟數據愈來愈少，未知特朗普政府會否堅持己見？一旦貿易糾紛延續到季末還未能消弭，難免損害環球經濟維持擴張的預期，動搖目前股市向好的根基，屆時港股轉入熊市的風險勢將增加。

信報投資研究部

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