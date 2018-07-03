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今日 18:45 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】減投機活動

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下半年首個交易日一度插964點，殺好友一個措手不及，大市跌勢全面，今日有8成股份下跌。中短線的個股動向和題材的投機炒作宜減少，藥股、教育股和物管股等強勢板塊靜候收集機會。

傳媒關注大行睇法，但大行報告就未必個個投資者信，不少人認為得把口。參考大行手影又如何呢？畢竟是真金白銀的交易。

比如摩根大通新興經濟基金(JPMorgan Emerging Economies Fund)，剛更新每月持倉，盡沽的有11隻，包括：瑞聲科技(02018)；減持的有廣汽(02338)和IGG(00799)，當中廣汽持股大減79%。留意廣汽今日創逾一年低，收市急挫6.6%。

買入方面，以2260萬美元首次買入百度ADR；以7180萬美元增持阿里巴巴ADR；以1.12億美元買入騰訊(00700)。目前持倉最重以次為騰訊、三星電子、阿里巴巴、工行(01398)和建行(00939)。

此基金去年回報率僅3.5%，不過其經理Anuj Arora在英國金融資訊網Citywire的數據中，2017年和2016年回報率有逾31%。是次明顯加重對內地科網強中強之持倉，也算是避險穩陣之選。

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

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