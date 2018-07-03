港股直擊 即巿股評

粉飾櫥窗效應消退，下半年首個交易日，港股即嚇破膽，今早曾暴瀉965點，低見27990，惟人行官員齊發功力撐人民幣，人幣應聲即彈，帶挈A股亦倒升，港股跌幅亦大削逾半，全日僅挫409點，力守兩萬八收市。

港股大玩過山車，北水又再轉買為沽，由上周五淨掃26.49億元(人民幣﹒下同)，轉至今日淨走15.22億元。

騰訊(00700)連續第二個交易日企在250天牛熊線上，惟大市波動，北水離場觀望，全日錄淨沽10.74億元，為北水沽得最狠個股，騰訊股價全日回吐0.76%。

擔心降關稅影響內地汽車銷售，廣汽(02238)與吉利(00175)全日分別錄2.83億及1.94億元資金淨流走，廣汽更是第二大淨北水流出個股，全日股價挫6.65%，表現更是最曳國指成份股。

質低恒指42點的建行(00939)，北水今日淨沽1.23億元。A股雖反彈，但內險依舊走勢弱，太保(02601)被北水大手淨沽近兩億元，為第三大淨流出個股。

不過，擁阿里巴巴概念的高鑫零售(06808)，在大市急跌下突獲1.62億元北水淨掃入，成為最多北水買入個股。上半年杭州銷售一哥萬科(02202)，也獲7805萬元北水淨買入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、廣汽、吉利、復星醫藥(02196)、高鑫、太保、南航(01055)、融創(01918)及東方海外(00316)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興(00763)、融創、金蝶(00268)、神華(01088)、金斯瑞(01548)、吉利、萬科、中國太平(00966)及建行。

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