即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普威脅推出針對中國2000億美元進口商品加徵關稅清單，再加上外電報道白宮擬動用1977年生效的《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act)，限制中國或中資佔25%股權企業未來在美國的投資及收購活動，中美貿易戰火升至開打以來的最高峰，恒指亦在有關消息的壓力下，上周連續四個交易日創了今年新低。然而，直到6月29日周五，所謂的2000億美元關稅清單或者《國際緊急經濟權力法》仍未見出台，恒指亦以28463(輕微低開34點)的全日低位開市後穩步上升，更以28955的接近全日最高水平收市，升457點或1.61%，但一周仍錄得1.3%跌幅。

事實上，緊接着美中互相宣布針鋒相對的總值500億美元的加徵高達25%關稅清單後，恒指端午假期復市當日(6月19日)就跌穿了EJFQ系統以1個標準差計算的TrendWatch年初至今的下降通道中軸，到了上周三收市，更連下降通道底也顯著失守，兩日後才超賣反彈重返通道。

不過，恒指雖然返回下降通道，但前景仍相當不樂觀，最重要是EJFQ系統的反映大市弱勢股沽壓的弱勢股指數，自6月中旬開始明顯升穿需要提高警惕的30%後（弱勢股指數明顯升穿並企穩於30%以上，即預示恒指短線有機會出現較大跌幅。老徐就因為沒有理會或視而不見EJFQ這個指標發出的警號，上周二本欄提到6月short put由贏變輸），到上周二已突破4月6日的55.8%的前高位。更值得注意的是，恒指上周四及五都回升，但弱勢股指數亦連升兩日，到上周五更升至73.7%，連續三日創2016年12月23日(的64.6%)以來新高，換句話說，恒指今年下半年(今天，7月3日)是在大市沽壓創18個月新高的嚴峻環境中開局。

此外，反映強勢股買盤的強勢股指數上周五則跌至5.2%的今年2月中以來最低水平，大市買盤若有還無，即使短線和中線市寬均已跌穿本身的支持區，恒指亦暫難會有較大幅度回升。何況，中美雙方的500億美元商品加徵關稅首階段措施，如無意外本周五便生效(見6月19日「搏拳實錄」<股神也錯判？>)，再加上美國聯儲局的「五級縮表」政策，7月開始就進入第四級行動，恒指在上述利淡的外部消息壓力下，估計EJFQ圖表顯示的年初至今累積的29200至29600點的成交量密集區，短期會成為恒指反彈的重要蟹貨阻力。

恒指短線暫以趁反彈減持為主導，但長線投資方面，則不妨採取上一篇「搏拳實錄」提到的<趁機開長線長倉>策略，反正恒指仍在今年的最低水平區間徘徊，現在小注買入盈富基金(02800)，以10至15年的長線投資計劃而言，現在開倉甚至有機會「贏在起跑線」。至於「未有唻」退休的在職人士，更可考慮將部分強積金供款投資於港股、美股、甚至A股等等的指數掛鈎基金。

老徐