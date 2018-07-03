港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額179.61億元，另有約1726.9萬元人民幣沽空，大市沽空比率13.5%，較上日上升約1.65個百分點，為5月31日以來最高。

盈富基金(02800)全日沽空金額居首，金額19.44億元，沽空比率52.9%。

中國平安(02318)排第二，沽空金額17.99億元，沽空比率25%。

第三位是南方A50(02822)，沽空金額8.96億元，沽空比率64.5%。

第四位是騰訊控股(00700)，沽空金額8.16億元，沽空比率8.2%。