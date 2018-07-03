港股直擊 即巿股評

港股昨日假期，A股急跌。本港市場今日恢復交易，於下半年首個交易日遇上龐大沽壓，一度瀉逾900點，盤中失守兩萬八，午後隨內地走勢改善，收復超過一半跌幅。

恒指今早低開338點，報28617點已屬全日高，甫開急瀉，挫910點後跌幅一度收窄至約600點，上午11時後跌幅進一步擴大，跌穿兩萬八，曾瀉964點，見27990點，創去年10月3日以來新低，中午跌789點，午後走勢改善，重上28500點水平，跌幅曾收窄至366點，見28588點，較低位回升598點。恒指收報28545點，跌409點或1.4%。大市今日下跌股份比例為80%，上升股比例為20%。

全日成交額1330.44億元，較上日增加約177.49億元。

國企指數收報10872點，跌200點或1.8%。

恒指即月期貨收市跌409點或1.42%，報28317點，低水229點。

A股今日反覆高收，滬指升0.41%；深成指升0.45%。兩市成交額約3939億元人民幣。

人民幣方面，在岸人民幣兌美元今早跌穿6.72元，外電報道有中資大行拋售美元，加上人民銀行行長易綱、副行長兼外滙管理局局長潘功勝相繼開腔維穩，令在岸人民幣其後重上6.68元。今日人民幣兌美元中間價調降0.51%或340點子，報6.6497元，為去年8月25日以來最弱。

歐洲三大股市最新造好，德國股市升逾1%；美國道指期貨最新升78點，報24364。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.8%；滙控(00005)跌1.7%；港交所(00388)跌1.2%。另外，騰訊(00700)跌0.8%；舜宇(02382)跌1.2%；瑞聲(02018)跌2.3%。美國擬拒中移動(00941)進軍當地市場，股價創逾4年低，收市跌2%；中海油(00883)吐1.6%；吉利(00175)跌1.8%。相反，資金流入個別公用事業及收息股避險，華潤電力(00836)升4.8%，為表現最好藍籌；電能(00006)升0.9%；長建(01038)升0.3%；領展(00823)升0.7%。

焦點板塊

中資金融股：今早全線受壓，午後跌幅收窄。建行(00939)跌1.9%；工行(01398)跌1.7%；平保(02318)跌2.1%；國壽(02628)創逾年半低，收市跌1.9%；中行(03988)跌1.3%。券商方面，華泰(06886)和中信証券(06030)創最少52周低，收市分別跌2.4%和跌2.7%；廣發証券(01776)跌2.3%。A股ETF方面，安碩A50(02823)曾挫8.7%，收市跌4.6%；南方A50(02822)曾挫7.8%，收市跌4.6%；華夏滬深三百(03188)曾挫6.9%，收市跌3.9%。

濠賭股：澳門6月賭收224.9億澳門元， 按年增長12.5%，遜市場平均預期的18%，升幅略高過5月的12.1%，按月下跌11.8%。濠賭股全線捱沽，銀娛(00027)曾挫8.1%，收市跌6.5%；金沙中國(01928)挫6.2%；永利澳門(01128)挫7.9%；美高梅中國(02282)挫7.8%；澳博(00880)挫6.9%；新濠國際(00200)插9.7%。

人民幣敏感股：人民幣貶值，外債較多的中資航空股急挫，國航(00753)挫4.7%，其A股挫6.58%；擬分階段出資合共100億元人民幣設立雄安航空的南航(01055)挫半成，其A股挫7.2%；東航(00670)挫4.7%，其A股挫6.54%。紙業股亦受壓，玖龍紙業(02689)創52周低，收市挫4.5%；理文造紙(02314)挫4.7%；晨鳴(01812)跌1.8%；陽光紙業(02002)跌1.7%。

內房股：內地連番出招打壓樓市，當中包括七部委聯手整30個地區樓市，加上人民幣貶值，市場擔心內房股估值下滑，內房股早上重災，午後跌幅收窄。萬科(02202)挫4.9%；中海外(00688)跌1.5%；潤地(01109)挫3.6%；融創(01918)跌2%。二線股跌幅顯著，中海宏洋(00081)被花旗降目標，收市挫6.6%；新城(01030)挫3.7%；禹洲(01628)挫4.3%；龍光(03380)跌3.2%；旭輝(00884)挫5.6%；雅居樂(03383)挫5.5%；合景泰富(01813)挫5.3%。相反，恒大(03333)曾挫7.3%，收市倒升3.2%。個別物業管理股造好，碧桂園服務(06098)升6.8%；彩生活(01778)升3.8%。

本地地產股：行政長官林鄭月娥上周五(6月29日)公布六項房屋政策新措施，大行看法分歧，高盛認為新措施可能不會在近期內使定價出現變化，稅項負擔對發展商相對可控；花旗指新措施較預期強，尤其是督促開發商加快向市場推房的目標；摩根士丹利認為新措施不太可能壓制樓價。本地地產股逆市靠穩，九倉置業(01997)升1.2%；新地(00016)升0.9%；新世界發展(00017)升0.9%；恒地(00012)升0.5%；長實集團(01113)升0.2%。

焦點股份

太古系：史樂山已辭任太古(00019)董事局主席及常務董事；由大股東施懷雅家族的第六代成員施銘倫接替。太古逆市升3.7%。同系股份方面，太古地產(01972)升1%；港機(00044)升0.1%；國泰(00293)跌1%。

國浩集團(00053)：再獲大股東提私有化，股價逆市升7.8%，成交金額5030萬元。曾獲提私有化但被獨立股東批評出手太低而失敗告終的國浩，再獲郭令燦家族提出私有化，每股作價為135元，較上周五收市價118元溢價14.4%，但仍與每股資產淨值200.63元，折讓高達32.7%。

東方海外國際(00316)：逆市創新高，收市升1.8%，成交額11.19億元。中遠海控(01919)公布，集團收到國家市場監督管理總局反壟斷局作出的《經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》，決定對其收購東方海外股權案不予禁止。中遠海控與上港集團聯合要約收購東方海外股權的各項先決條件已全部達成。中遠海控收市挫5.6%。

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