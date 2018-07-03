港股直擊 即巿股評

A股昨日大挫，美股昨晚則先低後拗腰。港股假期後今早復市，於下半年首個交易日急瀉，盤中失守兩萬八。

恒指今早低開338點，報28617點已屬半日高，甫開急瀉，挫910點後跌幅一度收窄至約600點，11時後跌幅進一步擴大，跌穿兩萬八，曾瀉964點，見27990點，創去年10月3日以來新低。恒指中午收報28165點，跌789點或2.7%，大市成交額719.59億元。

國企指數報10696點，挫376點或3.4%。

A股續受壓，滬指挫1.27%；深成指挫1.78%。

人民幣方面，在岸人民幣兌美元今早開市跌穿6.7元，外電報道有中資大行拋售美元，令在岸人民幣其後重上6.70元關口。今日人民幣兌美元中間價調降0.51%或340個點，報6.6497元，為去年8月25日以來最弱。

藍籌股方面，友邦(01299)跌2.7%；滙控(00005)跌2.4%；港交所(00388)跌2.4%。另外，騰訊(00700)跌2.3%；舜宇(02382)跌3.4%；瑞聲(02018)挫4.7%。美國擬拒中移動(00941)進軍當地市場，中移動(00941)創最少52周低，半日跌2%；中海油(00883)吐3.7%；吉利(00175)跌3.3%。

焦點板塊

中資金融股：全線受壓，建行(00939)跌3.6%；工行(01398)跌3.4%；平保(02318)跌3.7%；國壽(02628)創逾年半低，半日跌2.9%；中行(03988)跌2.3%。券商方面，華泰(06886)創最少52周低，半日跌3.8%；中信証券(06030)挫3.8%；廣發証券(01776)跌3%；國泰君安(02611)挫4%；銀河證券(06881)跌3.2%。A股ETF捱沽，安碩A50(02823)挫7.5%；南方A50(02822)挫6.7%；華夏滬深三百(03188)挫6.2%。

濠賭股：澳門6月賭收224.9億澳門元， 按年增長12.5%，遜市場平均預期的18%，升幅略高過5月的12.1%，按月下跌11.8%。濠賭股全線捱沽，銀娛(00027)挫7.6%；金沙中國(01928)挫6.6%；永利澳門(01128)挫8.5%；美高梅中國(02282)挫8.8%；澳博(00880)挫7%；新濠國際(00200)插10.8%。

人民幣敏感股：人民幣連日貶值，外債較多的中資航空股急挫，國航(00753)挫7.9%，其A股挫9.35%；擬分階段出資合共100億元人民幣設立雄安航空的南航(01055)挫9.9%，其A股挫9.48%；東航(00670)挫9.2%，其A股挫9.44%。紙業股亦受壓，玖龍紙業(02689)創52周低，半日挫6.5%；理文造紙(02314)挫5.8%；晨鳴(01812)跌2.2%；陽光紙業(02002)跌2.2%。

內房股：內地連番出招打壓樓市，當中包括七部委聯手整30個地區樓市，加上人民幣貶值，市場擔心內房股估值下滑，內房股重災，萬科(02202)挫7.1%；中海外(00688)挫4.3%；潤地(01109)挫6.6%；恒大(03333)挫3.2%；融創(01918)跌4.9%。二線股跌幅顯著，中海宏洋(00081)插8.7%；新城(01030)挫6%；禹洲(01628)插7.4%；龍光(03380)挫6.5%；旭輝(00884)挫6.8%。

焦點股份

國浩集團(00053)：再獲大股東提私有化，股價逆市升7.2%，成交金額3130萬元。曾獲提私有化但被獨立股東批評出手太低而失敗告終的國浩，再獲郭令燦家族提出私有化，每股作價為135元，較上周五收市價118元溢價14.4%，但仍與每股資產淨值200.63元，折讓高達32.7%。

東方海外國際(00316)：逆市創新高，半日升1.6%，成交額6.26億元。中遠海控(01919)公布，集團收到國家市場監督管理總局反壟斷局作出的《經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》，決定對其收購東方海外股權案不予禁止。中遠海控與上港集團聯合要約收購東方海外股權的各項先決條件已全部達成。中遠海控半日挫5.6%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。