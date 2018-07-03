港股直擊 即巿股評

A股昨日大挫，港股假期後復市，於下半年首個交易日急瀉，一度失守兩萬八關。

恒指今早低開338點，報28617點屬今早高，甫開急挫，瀉910點後跌幅一度收窄至約600點，11時後跌幅進一步擴大，半日最多曾跌964點，見27990點，續創去年10月3日以來新低。恒指中午報28165點，跌789點或2.73%，大市成交額719.59億元。

國企指數報10696點，跌376點或3.40%。

藍籌股方面，太古A(00019)逆市升0.84%; 內房遭拋售，華潤置地(01109)及碧桂園(02007)分別跌6.62%及6.23%; 騰訊(00700)急跌2.29%; 建行(00939)大跌3.59%; 滙豐(00005)跌2.45%。

人民幣貶值，紙股續挫。玖紙(02689)創逾1年低，今早急跌6.5%; 理文造紙(02314)挫5.8%; 另外，陽光紙業(02002)及晨鳴紙業(01812)分別跌2.25%及2.15%。

6月賭收遜預期，濠賭股受壓。銀娛(00027)跌7.6%，為表現最差藍籌。金沙中國(01928)跌至近半年低，挫6.56%; 另外，新濠(00200)及美高梅(02282)分別跌10.77%及8.79%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。