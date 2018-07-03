上午約11時20分後，港股跌穿兩萬八，恒指暫時最多跌964點，見27990點。截至上午約11時25分，恒指報28064點，跌890點或3.1%，大市成交額640.36億元。
國企指數報10660點，跌412點或3.7%。
A股跌幅擴大，滬指挫1.65%；深成指挫2.25%。
A股連續兩日大插，安碩A50(02823)最新挫8.1%；南方A50(02822)挫7.4%。
建行(00939)挫3.7%；工行(01398)挫3.8%。
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上午約11時20分後，港股跌穿兩萬八，恒指暫時最多跌964點，見27990點。截至上午約11時25分，恒指報28064點，跌890點或3.1%，大市成交額640.36億元。
國企指數報10660點，跌412點或3.7%。
A股跌幅擴大，滬指挫1.65%；深成指挫2.25%。
A股連續兩日大插，安碩A50(02823)最新挫8.1%；南方A50(02822)挫7.4%。
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