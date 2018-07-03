港股直擊 即巿股評

A股昨日大挫，港股假期後復市，於下半年首個交易日急瀉。

恒指今早低開338點，報28617點屬暫時高，甫開急瀉，挫910點後跌幅一度收窄至約600點，11時後跌幅進一步擴大，暫時最多跌943點，見28011點，撲兩萬八，續創去年10月3日以來新低。截至上午約11時11分，恒指報28030點，挫924點或3.2%，大市成交額585.8億元。

國企指數報10644點，挫428點或3.9%。

A股反覆向下，滬指挫1.45%；深成指挫2.01%。

在岸人民幣兌美元今早開市跌穿6.7元，外電報道有中資大行拋售美元，令在岸人民幣其後重上6.70元關口。

藍籌金融股領跌，建行(00939)跌3.7%；工行(01398)跌3.6%；平保(02318)跌3.9%；滙控(00005)跌2.6%；友邦(01299)跌3%。

騰訊(00700)跌%；舜宇(02382)跌4.2%；瑞聲(02018)挫4.9%；金山軟件(03888)挫5.3%；金蝶(00268)挫4.7%；美圖(01357)挫4.7%；眾安(06060)創新低，最新跌3.8%；閱文(00772)挫4.1%；中芯(00981)跌3.3%；華虹(01347)吐半成。

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