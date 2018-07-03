即巿股評 港股直擊

下半年第一個交易日大家好！見到恒指就一啲都唔好！今朝出門口實在太大雨，完全唔知道電話響過，返到嚟先見到原來台嘅同事有嗌過出Push，好彩我同事Marston見到，幫我KO咗，Thank you！

「喂！又話恒指『七翻身』嘅？」 Well，睇返上半年最後一個交易日隻【輪證贏家】，雖然斷臂咗之後為搵返條清晰嘅道，呢幾日都無實名推冧把，只係重新憑恒指街貨圖同走勢圖去睇返個市係點。上回提要話「開始向住『下降通道』頂出發」，結果如願以償，恒指收報28955點，升成400幾點；但基於「下行行少啲又可以食多啲」，最終「係上方『死亡交叉』醒」過「SlowSTC(14,3)低位反彈」，至少依家10點8分見到恒指跌800幾點就係啦。

依家10點10分，恒指做緊28079點，跌875點；用呢粒數度落去恒指牛熊證街貨圖，下方最貼價嘅牛證28100至28199點全數死亡，而呢度有相當於1594張期指，亦係牛證最重街貨呢範圍；原先係第二梯隊嘅28000至28099點就變成最貼價牛證街貨，同時亦係最重貨量，有1104張期指。

如果再殺落去仲有27900至27999點呢560張期指，恒指一下子跌咁多，走勢圖上今日支大陰燭其實係由「下降通道」頂撻落嚟，仲要挨住條保歷加下降通道底(27799點)落。我就當個市真係殺落去，唔理日線圖條SlowSTC(14,3)啦，講緊都係食到落27800至27899點，呢度就有658張期指坐鎮，你估今日咁插法，有無錢流入貼價牛博反彈，從而進一步儲肥啲近牛？

點解咁講？因為上方嘅熊證最貼價都講話29200至29299點，呢度有516張期指，同現價比...計數機都費事拎出嚟用，心算都計到有成千點嘅距離。還記得恒指現價側埋一邊嘅時候，就會傾向繼續側落去嗎？唔記得？上個月條「下降通道」咪咁嚟架囉。當然，「下降通道」裡面唔會清一色陰燭嘅，由6月7月起計，至依家條「下降通道」裡面都有七支陽燭存在。

「個市幾時見肯彈呀？」如果上方嘅熊證keep住同現價隔咗成條地鐵線嘅距離嘅話，係無得揀嘅情況之下就唯有繼續向下殺；又或者當你見到恒指挨返落去「下降通道」底嘅時候，可能就係準備出現第八支陽燭。

睇恒指5分鐘圖見到個市今日裂口跌完之後依家炒緊底上緊去，就等佢炒完個底上返去先至小注恒指Put(11534)，行使價27258點，高槓桿、低引伸兼敏感度高。

中學同學Whatsapp group有人舉手留名等穿28000點，放底1蚊跟機先。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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