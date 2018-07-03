港股直擊 即巿股評

港股今日踏入下半年首個交易日，遇上昨日A股大跌，預料港股今日裂口低開機會較大。

美股道指上周五曾急升293點，尾段大幅回順，收市僅升55點；至於隔晚走勢則先跌後升，道指先跌193點，收市倒升35點，報24307點；納指收漲0.76%，報7567點；標普500指數收漲0.31%，報2726點。金融股和科技股領漲，高盛和蘋果均漲逾1%。

投資者仍在擔心貿易局勢緊張可能阻礙全球經濟增長。在過去周末，特朗普發表了對歐貿易態度強硬的講話，歐盟也表示將採取針鋒相對的反制措施。至於美國商務部長羅斯周一接受採訪時表示，WTO需要一些改變和更新；現在談論退出WTO還為時尚早；股市下跌不會改變貿易政策；現在談論汽車關稅是否會能夠成為現實還為時過早。

受貿易局勢影響，今年上半年全球股市表現創下2010年以來同期最差，覆蓋47個國家的MSCI全球指數市值蒸發了1萬億美元。根據美銀美林調查，過去一周，從美股以及相關ETF基金中的流出總額為242億美元，處於歷史第三高；從全球股市流出資金高達300億美元，為金融危機以來單周流出最大金額。與此同時，投資者加速湧入避險資產美債。

國際油價上周五上升，市場對油市供應收緊的憂慮持續。紐約期油曾創超過3年新高；布蘭特期油升近每桶80美元。至於隔晚油價則回落，沙地阿拉伯和俄羅斯供應增加，而美國與貿易夥伴的爭端不斷升級，布油跌超過2%，收報77.3美元一桶。紐約期油收市報73.94美元一桶，跌0.21美元或0.28%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上周五收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報72.98元，較本港上周五收市低0.62元；騰訊(00700)ADR收報389.06元，低4.74元；國壽(02628)ADR收報19.78元，低0.47元。「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報13.17元，低0.37元； 中石油(00857)ADR收報5.85元，低0.12元；中石化(00386)ADR收報6.93元，低8仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.45元，低0.25元；聯通(00762)ADR收報9.72元，低8仙。

港股ADR指數報28604，較上周五恒指收市急跌351點或1.2%。恒指上周五連續第二日反彈，收報28955點，升457點或1.6%；連跌三周累挫2003點或6.5%。總結6月，恒指挫1513點或半成；第二季挫1138點或3.8%。短期阻力參考250天線約29368點，支持位參考去年12月7日低位28134點。

受多重因素影響，周一A股市場再次出現急跌，上證指數收跌2.52%，失守2800點關口，深成指跌2.13%。市場關注下半年在內地信用債風險暴露、去桿杆不斷推進、海外資金收緊的影響下，市場流動性環境整體偏緊，股市或維持反覆震盪。國家統計局日前公布，6月份中國製造業採購經理指數(PMI)下跌0.4個百分點， 至51.5，略低於市場預期的51.6。另外，本周五(7月6日)是關鍵的日子，中美兩國極可能正式互徵關稅，真正爆發貿易戰，但相信市場已有一定預期。

焦點板塊

澳門博彩股：6月博彩收入224.9億澳門元， 按年增長12.5%，升幅較5月的12.1%略為增加，不過按月就下跌11.8%，券商之前已估計6月賭收會受銀聯機拆除及世界盃期間或分薄博彩資金等因素影響。留意今日濠賭股表現及券商最新看法。

焦點股份

國浩集團(00053)：持有國浩近75%的馬來西亞富商郭令燦家族，宣布以每股135元的作價提出私有化，代價中包含特別股份分派，整體價格雖較國浩上周五(6月29日)收市價有14.4%溢價。

歡喜傳媒(01003)公布，與天津貓眼微影訂立合作協議，貓眼將會認購一成半股權，每股作價為簽訂合作協議前三十個交易日的平均收市價，約1.95067元， 認購合額約9.53億元。雙方將開展合作，包括歡喜傳媒的電影及電視劇， 將給予貓眼投資權及獨家宣發權。貓眼亦會利用互聯網資源及技術， 協助公司新媒體影視內容和服務的營運及拓展。貓眼是內地互聯網娛樂平台， 主要股東包括騰訊(00700)、美團等。

高陽科技(00818)：發盈警，預期截中期經營溢利按年大幅減少，或甚至出現經營虧損。

包浩斯(00483)公布，截至3月底止，全年盈利4060.3萬元，按年跌37.42%，每股盈利11.1仙；派末期息7.5仙。