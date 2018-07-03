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本欄上一篇文章講解了牛熊證的行使價與收回價之間的關係、以及拆解了剩餘價值的真正意義，投資者可了解到較高的潛在剩餘價值並不一定較好。雖然行使價與收回價距離越闊，潛在剩餘價值會越高，但不要忘記這已反映在原本的買入價格之上，其實投資者需要付出更高成本以換取更高的潛在剩餘價值。相反，假設兩隻相同收回價的牛熊證，如果行使價與收回價的距離越窄，牛熊證的內在價值會越低，亦即代表投資者付出較低的成本去承擔相同的收回風險。換言之，牛熊證產品的優劣並非視乎潛在剩餘價值的高低，而是產品價格與其風險之間的平衡。投資者選擇收回價與行使價距離較窄的牛熊證更具投資效益。

面值最低產品未必代表真正最「抵買」

不過，投資者用這個準則篩選牛熊證時亦可能會遇到困難，首先要仔細比較不同牛熊證的行使價與收回價之間的距離確實不容易，即使牛熊證的收回價及行使價相同，亦有可能因為不同的換股比率，令投資者無法單憑產品面值的高低去揀選產品。因為價格較低的產品可能是因為其換股比率較高，而非本身訂價較便宜或行使價與收回價之間的距離較窄。那麼，投資者能否有一個簡單、直接而準確的方法來比較產品呢？

舉例說，截至市場上收回價28150點的恒指牛證共有3隻，在面對著相同收回風險的情況下，投資者理應選擇最低成本的產品，以達致最高的投資效益。那麼是否圖中面值最低的產品便是最佳選擇呢？

答案是否定的。這個例子正正就是因為各產品的換股比率不同，才可能會令投資者誤會。簡單來說，換股比率越高，產品面值便越低，但不代表是越抵買。圖中恒指牛證A是3隻產品中面值最低的，其換股比率為12000，雖然面值最低($0.063)，但若將此價格還原成以點數顯示(即是將面值乘以換股比率 $0.063 x 12,000 = 756點)，事實上付出的成本並不是所有相同收回價產品中最低的！當中恒指牛證(63491)，換股比率為10,000，若將價格還原成點數顯示(即$0.07 x 10,000 = 700點)，才是3隻產品成本最低、槓桿最高的選擇。

基於以上情況，高盛認股證牛熊證網站特意在牛熊證搜尋器之中，整合並提供目前市場上獨家的數據，稱為「調整後價格」，意思是指將換股比率乘以產品的面值，把產品的價格還原至最基本的以點數顯示，將最真實的價格客觀呈現在投資者眼前。投資者若以調整後價格比較產品，便可更方便、準確地在相同收回價的產品中尋找出最有效益的選擇。

總結而言，上述的解說，是希望投資者認清不同牛熊證之間的條款分別，再利用有效的工具，客觀、準確地比較牛熊證產品。在相同的收回風險情況下，付出最低成本便符合最高的經濟效益。

前往高盛牛熊證搜尋器：https://www.gswarrants.com.hk/cgi/cbbc/cbbc_search.cgi

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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