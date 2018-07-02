即巿股評 港股直擊

恒生指數於「世界盃之魔咒月」挫1513點，差不多5%，創四個月以來最大單月跌幅。今年上半年，恒指累跌964，達3.2%；若以1月26日上半年最高的收市指數33154來計算，跌幅更達12.7%。國企指數，受累於國内股市，上半年則挫7.7%；上證綜合指數上半年更累積下挫13.9%，跑輸全球主要股市。事實上，MSCI新興市場指數上半年瀉7.7%，Stoxx歐洲600指數同期亦挫2.4%。美股表現較佳，道指跌447點，約1.8%；標指升44點，約1. 7%，而受惠於新經濟板塊的表現，納指更累漲606點，約8.8%。下半年的港股將會如何呢？

從經濟的層面來分析，美國在一貫奉行的「大美國主義」下，不理他人死活，十年前利用狂印鈔票之所謂「量化寬鬆」，將瀕臨崩潰的美國本土經濟救活過來，卻將通脹輸出全世界。從近年的美國經濟數據顯示，美國是有條件將利率正常化，循序漸進地加息和「縮表」；而「縮表」的金額，將會從上年第三季的每月300億美元，增至今年第四季的每月500億美元。在倍數效應下，全球被抽緊的資金將達數以萬億美元，對經濟還未重回正軌的新興市場，可以説是雪上加霜：像南美的阿根廷、歐亞的土耳其及亞洲的印尼，貨幣滙價都曾創新低。雖然阿根廷、土耳其及印尼將主要利率分別加至40%、16.5%和7.5%，市場資金從本土流走仍然嚴重，使人不得不想起1998年的亞洲金融風暴前夕……

歐洲方面，中央銀行從今年1月起，縮減每月購債規模至300億歐元，並持續至9月或更長時間。然而，近期的歐羅區經濟數據顯示經濟復甦緩慢，通脹依然疲軟，失業率亦未見顯著下滑，尤其是仍受債務問題困擾的「歐豬五國」不思進取，經濟情況反覆，實在令人擔心……

中國下半年為債務到期高峰，非金融企業信用債到期和回售總量超過3萬6千億元人民幣，較上半年增加差不多60%。加上中國證監嚴謹限制大股東抵押股份數量，令證券券商更審慎提供股票融資，進一步收緊市場流動性。剛公佈的財新中國製造業採購經理指數6月跌至51，創3個月低位。主要原因是上月就業疲弱、出口惡化、資金周轉不靈和企業去庫存緩慢；新出口訂單指數跌至今年以來的低位，仍處於收縮範圍，反映中美貿易戰陰霾升級及可能爆發之下，製造業需求疲弱。

中美貿易爭端是個重大政治項目

毫無懸念，「中美貿易爭端」將會是下半年吸引全球眼睛的其中一件重要事情。表面上是一個經濟議題，實際上卻是一個重大的政治項目。何解？

二次大戰結束後，因意識形態的關係，世界分為以前蘇聯爲首的「共產主義」和以美國爲首的「資本主義」兩大陣形。天真的前蘇聯領導人戈爾巴喬夫在1989年被當時的美國總統列根所騙而解體蘇聯及其加盟共和國後，美國就一國獨大，實行大美國主義的「順美者昌、逆美者亡」，自恃船堅炮利，橫行無忌，到處樹敵，而造成「911」事件。其後美國用了10年時間追殺拉登，無暇兼顧其他事項，中國得以在這段時間靜靜地和平崛起。但自2011年5月1日擒殺拉登後，奧巴馬政府已將「壓制中國的崛起」作爲重要事務，與它的棋子（即所謂盟友及附庸國）全方位衝著中國而來；在政治及軍事上的圍堵不得逞，特朗普政府更變本加厲，繞過世貿組織，單方面向中國入口貨品加徵關稅。然而，中國也看透了特朗普從商的「欺軟怕硬」談判策略，强硬應對，大加美國貨品進口關稅……

事實上，狂妄自大的特朗普上場才一年多，已單方面撕毀前朝政府所簽訂的條約和協議，如巴黎氣候條約、伊朗核協議等，反口覆舌，儘失信於世人。連它北部的好鄰居加拿大也從7月1日起，向美國總值126億美元貨品（包括橙汁、蕃茄醬和威士忌等）徵收10%及25%關稅，報復美國向加拿大鋼、鋁產品徵收關稅。在南邊的鄰居墨西哥則剛選出數十年來首位左翼總統奧夫拉多爾，他競選時的反美立場鮮明，贏得很多愛國主義的選票，會否兌現競選承諾，將會對「大美主義」構成一大威脅！在美國本土内部，仍然是團隊内訌，黨爭熾烈及民衆撕裂。6月30日全美50個州合共最少有700場示威集會，估計有數十萬人參加，不滿特朗普「零容忍」移民政策，要求當局停止拆散移民家庭。再加上馬里蘭州一間地區報社發生嚴重槍擊案，導致左右派民眾的裂痕更大更深。根據民調機構「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）6月27日指出，31%美國選民認為5年內可能爆發內戰，但更擔心反對派將訴諸暴力手段。雖然内戰有些言過其實，但美國内部變得更加分裂已是不爭事實；加上11月中期選舉將至，已使美國國內呈現嚴重政治分歧。特朗普會否爲了轉移國内焦點或再次欺騙選票而對外做出「損人不利己」的「大事」，實在難以預料！

參考500天平均線

綜觀上述的飄忽經濟數據及混亂政治情況，相信下半年全球股市波濤洶湧，進銳退速。經濟方面，美國利率穩步上揚，美元匯價穩中向好，相對上其它貨幣反覆偏軟，尤其是新興市場貨幣，導致資金加速流走。港元與美元掛鈎，加息的次數與速度可能比市場預期的多而快，不可掉以輕心。中美貿易談判的結果，當然會影響全球的股市，但談判過程中的小動作及高官言論，也足以導致股市大幅度上落。市場上的技術指標250天移動平均線傳統上被界定為「牛熊分界綫」，但在現代科技先進及高頻交易流行下，常被有心人仕編劃成走勢陷阱，讀者不妨參考多一項技術指標500天移動平均線，對預測近代股市的效率和效果也挺管用的。若有「插水式」下跌，不妨謀定而後動，留意國策板塊的質優股，如一帶一路概念、航天軍事工業、人工智能科技、半導體晶片、綠色能源、醫療製藥及A股ETF等。短線充滿獲利機會，但要紀律嚴明，適時獲利，嚴守止蝕。

黎永良