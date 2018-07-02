銀建國際(00171)宣布，珠光控股(01176)購入銀建國際約28.44%，涉資約20.18億元。
銀建國際主要股東銀建集團以每股3.08元，向珠光控股出售該公司約2.91億股或12.64%股權，涉及代價8.97億元。
另外，主要股東中廣核國際以每股3.08元，向珠光控股出售該公司約3.64億股，佔已發行股本約15.8%，涉及代價11.21億元。
緊隨完成後，銀建集團及中廣核將不再持有該公司任何股份，而珠光控股將成為該公司之主要股東，並持有約6.55億股，佔已發行股本約28.44%。
銀建國際(00171)宣布，珠光控股(01176)購入銀建國際約28.44%，涉資約20.18億元。
銀建國際主要股東銀建集團以每股3.08元，向珠光控股出售該公司約2.91億股或12.64%股權，涉及代價8.97億元。
另外，主要股東中廣核國際以每股3.08元，向珠光控股出售該公司約3.64億股，佔已發行股本約15.8%，涉及代價11.21億元。
緊隨完成後，銀建集團及中廣核將不再持有該公司任何股份，而珠光控股將成為該公司之主要股東，並持有約6.55億股，佔已發行股本約28.44%。
|下一篇：
|地產行程 7月3日
|上一篇：
|茂盛控股2供1籌1.6億