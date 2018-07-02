港股直擊 中國財經 重要通告

中國新光圓成股份(002147.SZ)宣布，擬以現金收購豐盛控股(00607)全資子公司Five Seasons持有的中國傳動(00658)的73.91%股份。

新光圓成擬收購的中國傳動股份數量約8.34億股至12.08億股，擬定收購價格每股9.99元至11.25元人民幣，對應中國傳動100%股份總價約163億元至184億元人民幣。

新光圓成最終收購股份的數量及最終收購價格，將以交易雙方簽署的正式買賣協議為準。

目前Five Seasons持有中國傳動73.91%股份，豐盛控股的實際控制人季昌群還間接持有中國傳動1.09%股份。

上述協議轉讓完成後，新光圓成須就中國傳動全部已發行股份，作出無條件強制現金要約。新光圓成將根據最終要約的接受情況，決定是否維持中國傳動在香港的上市地位。

新光圓成稱，將以自有資金和自籌資金來解決收購資金來源。

根據交易雙方達成的框架協議，中國傳動擬剝離數控機床、柴油機、芯片、鍋爐及治金設備的研發、製造及銷售等非核心業務，豐盛控股方面同意促使中國傳動進行上述資產剝離，且中國傳動該等資產剝離的順利完成將是新光圓成是次重大資產購買的先決條件。

新光圓成稱，通過是次交易，公司將獲得優質的裝備製造相關資產，業務結構將得到優化，拓寬了業務範圍，進一步拓展上市公司盈利來源。