今日 16:10
重要通告
港股直擊
交通銀行(03328)公布，近日收到中國銀保監會增資的批覆，銀保監同意該行向交通銀行(香港)增撥不超過100億元資本金。
該行將根據上述批覆，及時完成對交通銀行(香港)增資事宜。
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信析
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方立祺
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黃培芬
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