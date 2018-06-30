即巿股評 港股直擊

經過近期的調整後，美股反覆回穩，上證綜指周五重上2800點，港股同日亦先跌後回穩，恒指輕微低開後反彈，之後更重上28900點水平，收市升逾450點，以接近全日最高位收市。向上觀望重上兩萬九關口的機會，支持參考兩萬八水平。資金流方面，周四恒指好倉有逾5600萬元流入，同日淡倉流出逾4200萬元，累計5天，好倉流入逾3.4億元，淡倉流出逾1.6億元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價28000至28099點，而熊證街貨密集區則為收回價29400至29499點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為27800至27899點；而熊證則主要流入之收回價區域為29297至29299點。

如看好恒指，可留意牛證(62283)，收回價28328點，行使價28128點，19年12月到期，兌換比率14000；相反如看淡恒指，可留意熊證(62315)，收回價29400點，行使價29550點，18年12月到期，兌換比率12000。

近期走勢略見轉弱的重磅股騰訊(00700)，周五止跌回升，早段輕微高開後，升幅逐步擴大，重上390元及250天線水平，競價後升幅擴大至近4%，以全日最高位393.8元收市。向上觀望重上400元關口的機會，支持參考380元水平。看好可留意騰訊購(12866)，行使價420.2元，18年9月到期。或騰訊牛(62275)，收回價389.68元，行使價386.88元，19年1月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(13066)，行使價338.98元，18年11月到期。或騰訊熊(60081)，收回價399.88元，行使價402.68元，19年1月到期。

上證綜合指數周五重上2800點，內險股回穩。中國平安(02318)周五重上72元，收市升逾1%。看好可留意平安購(11859)，行使價78.93元，18年8月到期。或平安牛(60663)，收回價69.58元，行使價68.98元，18年12月到期。相反看淡可留意友邦熊(62269)，收回價75.68元，行使價76.38元，19年1月到期。

中國人壽(02628)周五重上20元，收市升逾1%。向上觀望重上21元的機會，支持參考19元。看好可留意中壽購(20775)，行使價20.93元，18年10月到期。或中壽牛(68615)，收回價19.58元，行使價19.08元，19年2月到期。

連日急跌的內房股顯著反彈。碧桂園(02007)周五重上13元，之後升幅逐步擴大至逾一成，收市升逾11%，4連跌告終。看好可留意碧桂購(20759)，行使價14.958元，18年11月到期。融創中國(01918)周五高位曾升約11%，收市升近一成，重上27元水平。看好可留意融創購(15597)，行使價33.33元，18年12月到期。

早前弱勢的手機設備股，周五普遍向好。舜宇光學(02382)周五重上140元關口，收市升近半成。看好可留意舜光購(12805)，行使價150.10元，18年8月到期。或舜光牛(61494)，收回價129.88元，行使價125.88元，18年12月到期。瑞聲科技(02018)周五重上110元，收市升逾6%。看好可留意瑞聲購(13164)，行使價110.88元，18年8月到期。相反可留意瑞聲沽(13734)，行使價104.78元，19年3月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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