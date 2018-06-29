即巿股評 港股直擊

在九十年代，坊間有句順口溜「買滙豐，有買貴，無買錯」；今日卻有不少投資者滙豐換成騰訊(00700)。騰訊的上市日期為2004年6月16日，其實當時已受投資者追捧，於上市前一天公開發售部分認購率已達159倍，以上限價3.70元上市，後於2014年5月15日進行1拆5股本重組，即上市價經調整後為0.74元，截至本周三(2018年6月27日) 收報377.40元，即約十四年較上市價累升509倍，平均每年超過56%；若計入期內累收股息3.016元 (已經過拆股調整，以下所列股價如適用的，均有經過拆股調整)，累計升幅更擴大至超過513倍。於2004年底收報0.93元，相對0.74元上升25.68%，之後截至2017年底橫跨十三個完整年度，只有2008年和2011年錄得下跌，不過亦只是15.33%和7.58%而已。

已跑輸大市近四成

於去年底收報406.00元，截至昨日(6月28日) 收報379.00元，下跌6.65%，雖然跌幅低於上述的2008年和2011年跌幅，但要留意昨日曾低見373.40元，較去年底跌逾8%，而未來仍有六個月才年結，故此除非恒指止跌回升，否則今年最終跌幅超過7.58%幾乎無懸念；如今要考量的是騰訊今年可以跌得有幾低。畢竟這是恆指最大的權重股，走勢與恆指類近，例如於今年1月29日同樣錄得暫時今年高位，而昨日恆指創新低，騰訊也是一樣；恆指和騰訊分別累跌15.87%和21.65%，可見騰訊已跑輸大市近四成。

充斥不少利淡因素

恒指昨收28497點，較250天平均線(29343點) 低逾800點，一般以低500點或以上視為失守此牛熊分界線，如此情況以見於兩個交易日。由於中美經貿關係持續緊張，加上內地銀根緊，即使本周日人民銀行已宣布定向降準0.50%，預期可釋出7000億元人民幣流入市場；但之後上證指數仍錄得四連跌，反映市場充斥著不少利淡因素，恒指續跌風險高。參考2015年7月8日收報23516點(上回失守250天線的起點，較此線低近1360點)，跌至2016年2月12日收報18319點，才見下個交易日(2月15日) 止跌回升，期內約八個月，累升近5200點，跌幅高逾22%。若推前一天以7月7日收報24975點作起點，則累跌逾6650點，跌幅更超過26%，證明「熊市」跌勢不容輕視。

騰訊難以獨善其身

論到騰訊潛在低位計算，可參考恒指高低波幅，於2015年4月27日高位為28588點，跌至2016年2月12日低位18,278點，累跌36.06%。若今次真的步入「熊市」後預算跌幅接近，參考今年1月29日高位33484點，可能會跌至21409點，上回收市指數相若見於2016年4月26日的21407點，當日騰訊收報161.80元，較昨日收報379元低逾57%。如此跌幅的確有點嚇人，但若恆指真的由高位下跌約36%，按上述騰訊跌幅約擴大四成，大概要較高位下跌49%，其實也要跌至242元，較昨日收報379元，潛在跌幅為36.15%。當然，實際跌幅與預期可有相榷餘地，不過至少可以肯定，只要恒指續跌，騰訊難以獨善其身。即使是進取投資者，認為也需確認股價不失守350元，才適合考慮進場作中長線投資部署。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。