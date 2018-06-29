港股直擊 即巿股評

上半年最後一個交易日，粉飾櫥窗效應下， 中港股市齊造好，內地上證全日反彈2.17%，亦帶挈港股進一步回勇，全日再飆457點，收28955，惟仍受制250天牛熊線。

熊市憂慮暫消退，北水亦回流港股，自周二起連續三日淨沽港股後，今日再現北水流入蹤影，全日錄26.49億元(人民幣﹒下同)淨買入。

股王騰訊(00700)今日重返牛熊線，北水信心大增，全日淨掃5.37億元，為今日北水淨買最多個股。四大行之一的工行(01398)亦見北水湧入，全日淨買4.4億元，為第二多北水淨買入個股。豐盛控股(00607)罕有獲北水買入，全日淨掃1.61億元。

藥股仍然是北水心頭好，中生製藥(01177)有近兩億元北水淨流入，而上半年藍籌升幅王石藥(01093)，也錄得1.55億元北水掃貨。

大市氣氛回暖，北水拋棄內地電力股潤電(00836)，全日錄得2.07億元北水流走。上半年藍籌表現第二曳的吉利(00175)，亦有1.62億元北水淨沽出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、豐盛控股、工行(01398)、吉利、融創(01918)、招行(03968)、華潤電力、蒙牛(02319)、建行(00939)及廣汽(02238)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中生製藥、建行、融創、石藥、豐盛、南航(01055)、中教(00839)、金蝶(00268)及港交所(00388)。

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