港股直擊 即巿股評

港股2017年威盡全球，2018上半年卻虎頭蛇尾！恒指挾住去年大升7919點或36%餘威，今年1月越升越有，在1月29日登上33484的歷史高位。不過，中美貿易摩擦，美元大升，同時人民幣急貶，港股隨即甩轆，更意外地質穿三萬點大關外，連250天線牛熊線亦跌穿，最終上半年港股埋單挫964點或3.22%，但已遠比內地上證指數大跌13.9%為佳。

恒指50隻成份股中，只有19隻藍籌股錄得升幅，當中6月初納入恒指成份股的石藥(01093)，上半年累飆50.19%，更是染藍後未滿月便迅速登上藍籌王寶座。跟隨石藥是去年底染藍的舜宇(02382)，半年亦大升46.15%。

油價上半年表現突出，更一度升穿80美元關，「三桶油」亦搶鏡，擁分柝零售業務概念的中石化(00386)，半年漲22.34%；與油價最敏感的中海油(00883)，上半年也揚20.68%，中石化與中海油更是上半年升幅第三及第四大藍籌股；中石油(00857)半年亦升9.54%。

騰訊(00700)受南非大股東Naspers史上最大配售拖累，股王光環不再，上半年要跌3%。散戶愛股滙控(00005)與港交所(00388)上半年亦分別跌7.94%及1.58%。中美貿易戰有機會開打，豬肉股萬洲(00288)就最傷，上半年瀉27.55%，為包尾藍籌。內地降進口關税，吉利(00175)半年亦慘跌24.91%，為第二大跌幅最大藍籌。

國企指數上半年宣布改革，惟半年仍要挫636點或5.43%，成份股中表現最叻首三位分別為石藥、中國燃氣(00384)及申洲國際(02313)，分別升50.19%、46.06%及30.17%。國指上半年表現最曳首三位則為廣汽(02238)、新華保險(01336)及華融(02799)，分別下挫42.02%、38.86%及38.48%。

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