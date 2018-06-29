港股直擊 即巿股評

隔晚美股先低後高，港股於上半年最後一個交易日顯著反彈，大市今日逾七成股份上升。港股上半年先高後回，1月底升至33484點創歷史新高，以今日收市計累吐4528點或13.5%。

恒指今早低開33點，報28463點屬全日低，開市後走高，上午最多升386點，中午升324點，午後突破上午高位，曾飆464點，見28962點全日高，一度逼近兩萬九關口。恒指收報28955點，升457點或1.6%；全周挫383點，連跌三周累挫2003點或6.5%。大市今日上升股份比例為71%，下跌股比例為29%。

總結6月，恒指挫1513點或半成；第二季挫1138點或3.8%；今年上半年要跌964點或0.3%。

全日成交額1152.95億元，較上日減少19.56億元。

國企指數收報11073點，升204點或1.9%。國指全周跌266點或2.4%。總結6月，國指挫905點或7.6%；第二季挫925點或7.7%；上半年挫636點或5.4%。

恒指7月期貨收市升463點或1.64%，報28726點，低水229點。

A股顯著反彈，滬指飆2.17%，惟6月單月挫8.01%，上半年累挫13.9%；深成指飆3.39%，上半年重挫15.04%。兩市成交額約3431億元人民幣。

歐洲三大股市最新造好，德法股市升逾1%；美國道指期貨最新升174點，報24394。

藍籌股方面，連跌多日的中資金融股回升，建行(00939)升2.4%；工行(01398)彈升2.3%；平保(02318)升1.3%。另外，騰訊(00700)重返250天線，收市升3.9%；銀娛(00027)升2.8%；瑞聲(02018)彈6.5%；舜宇(02382)升半成；萬洲(00288)升2.2%，惟第二季累挫23.56%為季內跌幅最大藍籌。相反，恒安(01044)跌0.5%；港鐵(00066)跌0.2%；煤氣(00003)跌0.4%；中銀香港(02388)除息，股價挫1.2%。

焦點板塊

內房股：連跌多日後終反彈，連跌4日累挫20.7%的碧桂園(02007)強彈11.3%，惟全周跌11.76%為本周表現最差藍籌；中海外(00688)升4.9%；華潤置地(01109)升5.4%；萬科(02202)升4.2%；恒大(03333)飆8.6%；新城發展(01030)飆14.7%；持續獲北水掃入的融創(01918)飆9.8%；合景泰富(01813)飆8.2%；奧園(03883)飆9.7%；雅居樂(03383)升7.7%；龍光(03380)飆8%。物業管理股亦回穩，半新股碧桂園服務(06098)彈11.2%；中海物業(02669)升3.6%；雅生活(03319)升3.3%；綠城服務(02869)升4.1%；彩生活(01778)升6.6%。

水泥股：內地有報道指5月水泥業利潤按年增75.9%，再創單月歷史新高，水泥股急彈。華潤水泥(01313)升8.8%；中國建材(03323)升8.4%；海螺水泥(00914)升3.4%；亞洲水泥(00743)升2.6%；西部水泥(02233)升6.8%。

醫藥股：今早跑贏大市，中國生物製藥(01177)旗下「多西他賽注射液」獲藥品註冊批件，股價升6.5%；石藥(01093)返50天線，收市升5.1%；藥明生物(02269)升4.9%；三生製藥(01530)除息，收市升5.1%；白雲山(00874)飆10.9%；中國中藥(00570)升8.1%；石四藥(02005)升6.6%；東陽光藥(01558)升4.5%；聯邦制藥(03933)升7.9%。

焦點股份

星美控股(00198)：今早復牌，平開報2.1元，收市彈升23.8%。集團獲控股股東覃輝通知，由一保管人代其持有的大量股份在其沒有獲得通知的情況下，被轉入其他託管賬戶，在停牌前的幾天內，注意到大量股份透過市場出售，導致價格大幅下跌。集團正在調查近期其股票出售量激增是否主要來自上述股份，以及是否有任何一方試圖操縱其股份。

波司登(03998)：股價曾升8.8%，見1.11元創逾3年高，收市升5.9%。集團全年多賺57.07%，超出4月中發盈喜預期的按年增長五成。每股派末期息3.5港仙，按年多6倍，並派特別股息2.5港仙，合共派息6港仙。

半新股：怡園酒業(08146)上市第三日續炒，曾升41.4%，見1.57元，較招股價0.35元飆3.49倍，收市倒挫5.4%，成交額1.45億元。內地男士服裝品牌杉杉品牌(01749)曾挫13.6%，見2.85元創新低，收市跌8.8%。

有才天下獵聘(06100)：今日掛牌，收報32.5元，較招股價33元低1.5%，成交額13.07億元，不計手續費每手蝕100元。集團為內地招聘網站「獵聘網」母企，公開發售部分錄得超額認購1.18倍。

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