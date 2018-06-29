港股直擊 即巿股評

申萬宏源最新發表報告指，內房股板塊本周受支持棚改貨幣化的貸款收緊影響連跌三天，認為市場短期的情緒釋放可能過於悲觀，但對於行業仍然謹慎。

報告認為，更大的擔憂是來自於，貨幣轉寬鬆後人民幣滙率的壓力，以及行業政策可能進一步收緊以冷卻買房者在貨幣寬鬆環境下被持續激發的買房熱情，短期看到包括西安、長沙及杭州等城市在進一步收緊限購政策，中期該行認為房產稅試點的進一步擴大會是一個風險點，徵收的範圍、稅基和稅率目前都懸而未決。至於棚改貨幣化安置，申萬宏源認為棚改貸款收縮繼而導致棚改貨幣化安置比例下滑是不可避免的，這和目前房地產調控的大方向是一致的，尤其是考慮到最近兩次降準後買房熱情被再次激發市場需要進一步降溫。該行預計今年全國新房銷量將同比下滑5%至10%，其中已將棚改貨幣化安置力度有所下降的因素考慮在內。

報告指，經過本周急跌後，目前大中市值中資地產股估值回落到 2018 年 0.9 倍市賬率，6.3 倍市盈率，39%淨值產值折價，以及5.8%股息率，短期的悲觀情緒釋放已經基本到位。但如果從今年以來的收益率而言，「港股通」約 40 家標的中仍有 15 家開發商仍有超過兩成以上的獲利，四家公司超過五成。在短期超跌股份中，繼續看好執行力強的龍頭企業華潤置地(01109)、龍湖地產(00960)和碧桂園(02007)，中期而言仍然認為持續的行業調控和信用收縮是行業的風險點，擴張激進槓杆增加的公司面臨的壓力較大，如合景泰富(01813)。

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