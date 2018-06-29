即巿股評 港股直擊

美股隔晚反彈，而港股亦一如預期，喺半年結日做番好些少，不過睇埋半日成交額只有五百幾億，好明顯呢個反彈未見成交配合，參與者有限，主要係大戶為咗半年結托一托股價，多過係缸邊友積極入場掃貨。

恒指今日低開33點，見28463點已經係半日低位，雖然早段內地股市再跌，一度窒礙港股反彈，其後內地股市轉跌為升，港股即持續走高，最多升386點，高見28884點。半日恒指報收28821點，升324點；國指反彈158點，報收11026點。

早幾日插水力度最大嘅內房股跟內銀股，今日反彈力度較大，全靠鐘擺效應，插得愈深，自然彈得愈急。碧桂園(02007)及華潤置地(01109)分別升7.74%及4.18%；工行(01398)連跌14日後，喺陰氣極重嘅情況下，半日反彈2.26%，建行(00939)則彈1.84%，相對累積跌幅，內銀行反彈力度一般。平保(02318)升1.26%，騰訊(00700)回升2%，港交所(00388)亦反彈超過1%，但友邦(01299)跟大笨象(00005)反彈不足1%。

港股喺31500點水平跌咗超過3000點，噚日低見28100點水平，以反彈黃金比0.382計算，料可反彈至29300至29400點水平，剛好亦係恒指250日線(29361)之所在，而反彈能否進一步挑戰反彈黃金比0.5，即29800至29900點，則要視乎貿易戰發展。下周五係美國向中國多項進口商品徵收關稅嘅死線，喺死線大限到之前，只要「侵侵」生生性性唔好咁多口，港股有機會彈多幾舊。

不過美國民意似乎頗為支持侵侵嘅執政，要扭轉美國終止貿易戰暫時機會較低，只要一日貿易戰陰霾仍在，港股縱有反彈，都只係畀大家一個逃生機會，並唔係乜嘢搵食機會。缸邊友咪畀呢一千幾百點反彈迷惑，以為港股翻生，又衝入場送死。當港股已步入熊市，只會一浪低於一浪向下陰乾，終會一日因為重大金融問題爆發，出現終極一跌大冧市，雖然冇人知道熊市中嘅股災何月何日發生，但持盈保泰等待大冧市來臨，持有現金等跳樓價執貨，家下只係叫減價，阿Man預期一旦貿易戰持續，股市大減價會一次平過一次，試圖撈底溝貨最不明智，仍未清倉者，好趁反彈清倉，持有現金先係王道。

若然相信熊市來臨，可考慮趁反彈買入指數逆向ETF產品，目前市場上較為活躍嘅恒指逆向ETF包括FI南方恒指(07300)，以及FI華夏國指(07341)，以及FI南方國指(07388)，都係交投較活躍選擇。不妨待恒指反彈至250日線，即約29300至29500點分段收集，除非貿易戰告一段落，否則呢一浪反彈至30000點前已行人止步。

P.S. 下周二阿Man外遊未返，《盤房來料》暫停一日，將於下周三回復正常。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)