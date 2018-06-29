港股半日沽空金額為48.11億元，沽空比率9.1%。
碧桂園(02007)半日沽空有3.58億元，沽空比率33.0%，最新報13.44元，升8.39%。
盈富基金(02800)半日沽空有2.99億元，沽空比率63.0%，最新報29.35元，升1.2%。
中國平安(02318)半日沽空有2.62億元，沽空比率14.8%，最新報72.25元，升1.4%。
南方A50(02822)半日沽空有2.07億元，沽空比率63.1%，最新報13.38元，升0.9%。
今日 13:07 港股直擊
港股半日沽空金額為48.11億元，沽空比率9.1%。
碧桂園(02007)半日沽空有3.58億元，沽空比率33.0%，最新報13.44元，升8.39%。
盈富基金(02800)半日沽空有2.99億元，沽空比率63.0%，最新報29.35元，升1.2%。
中國平安(02318)半日沽空有2.62億元，沽空比率14.8%，最新報72.25元，升1.4%。
南方A50(02822)半日沽空有2.07億元，沽空比率63.1%，最新報13.38元，升0.9%。
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